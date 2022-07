Le Conseil Economique, Social et Culturel du Mali est désormais membre du bureau de l’Union des Conseils Economiques, Sociaux et Institutions similaires des Etats et Gouvernements membres de la Francophonie (l’UCESIF). Il assure le poste de vice-président en charge de la Trésorerie. Ce, à la faveur de l’Assemblée générale de la grande faitière des Conseils Economiques et sociaux de la Francophonie, tenue le 13 juillet dernier, au Palais d’IENA, le siège du Conseil Economique, Social et Environnemental de France. La délégation malienne était conduite par le vice-président du Conseil Economique, Social et Culturel, Monsieur Amadou Sanoussi DAFE.

En plus de l’Union des Conseils Economiques, Sociaux et Institutions similaires d’Afrique (UCESA), de l’Association internationale des Conseils Economiques, Economiques, Sociaux et Institutions similaires (AICESIS), le Conseil Economique, Social et Cultuel du Mali est désormais membre du bureau de l’UCESIF. Il a été élu lors de l’Assemblée générale de Paris, dont les travaux ont été présidés par M. Thierry BEAUDET, Président du CESE de France .

Sur les 23 pays membres, 18 ont participé aux travaux. Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont enregistré la présence de l’Administrateur de l’Organisation Internationale de la Francophonie(OIF), Monsieur Georffi Monpetit , du Président en exercice de l’UCESA ,M. Ahmed REDA CHAMI, non moins Président du Conseil Economique, Social et Environnemental du Maroc et de Madame la Secrétaire d’Etat , Chargée de la Francophonie et des partenariats internationaux de la France .

L’adoption des Statuts et l’Election d’un nouveau bureau ont été les deux points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale. C’est le CESE de France qui conduira les destinées de l’UCESIF pour un mandat de 03 ans . Ainsi M. Thierry BEAUDET succède à la Guinéenne, Mme Hadja Rabiatou SERAH DIALLO. Le bureau a été élargi à six vices Présidents ,dont notre pays assure la vice-présidence en charge de la Trésorerie avec la République sœur du Benin. La première vice-présidence est revenue à la République de la Côte d’Ivoire. M. Adrien LAUBONE assure désormais les fonctions de Secrétaire Général de l’UCESIF. Dans son intervention, M. Amadou Sanoussi DAFE a , au nom du Président du CESC du Mali, M. Yacouba KATILE , exprimé sa profonde gratitude à l’Assemblée pour la confiance portée sur notre pays . Il a indiqué que la 6è mandature du Conseil Economique, Social et Culturel s’inscrit dans une dynamique de réformes majeures. Le socle desdites reformes s’appuiera, selon lui sur le développement de coopération et de partenariat. Et ce, tant sur le plan bilatéral que multilatéral avec de nouveaux paradigmes.

Ce qui explique dira –t-il , cette approche participative aux activités de l’ensemble des faitières des Conseils Economiques et sociaux et Institutions similaires. M. DAFE a esquissé quelques thématiques pouvant être prises en compte dans l’élaboration de la feuille de route de la nouvelle mandature de l’UCESIF. Il s’agit entre autres de l’Immigration, les Changements climatiques. Il a surtout insisté sur l’impérieuse nécessité de mutualiser les efforts des différentes faitières pour plus d’encrage institutionnel.

Il est important de rappeler que le CESC du Mali fait partie des membres fondateurs de l’UCESIF, qui a été portée sur les fonts baptismaux en 2004 et réunit en son sein 23 pays.

Le CESC du Mali est à sa toute première participation au bureau.

Baba Bourahima CISSE /Conseiller en Communication CESC

