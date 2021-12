Une délégation du Conseil Economique, Social et Culturel du Mali, conduite par son Président, M.Yacouba KATILE, a participé au Conseil d’Administration de l’Association d’Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires (AICESIS), tenue le 15 décembre dernier, à Moscou en Russie.

Les travaux ont été présidés par la Présidente de la Chambre Civique de la Fédération de Russie, Mme Lydia MIKHEEVA, Présidente en exercice de la plus grande faitière des Conseils Economiques et Sociaux.

La rencontre de Moscou a fait le point de l’état d’évolution du partenariat entre l’AICESIS et l’Organisation Internationale du Travail (OIT), ainsi que la désignation du pays qui abritera la prochaine Assemblée générale qui n’est d’autre que la Grèce en 2022. Elle a aussi entériné la décision de la tenue prochaine d’une conférence conjointe avec l’OIT à Alger (Algérie) prévue dans le premier semestre de 2022.Et ce,sur initiative du Conseil National Economique et Social de la République d’Algérie. Quatre commissions thématiques de travail ont été mises en place, il s’agit de la commission de relecture des Statuts dans la dynamique d’affiner le socle législatif de l’AICESIS, la commission de finalisation et de publication des rapports des pratiques législatives dans les domaines des nouvelles technologies de l’information et la communication, une commission en charge du suivi des recommandations de l’OMS pour l’égalité entre Etats pour l’accès au vaccin contre le COVID19 et enfin une commission sur la médiatisation des activités de l’AICESIS.

Le Conseil d’Administration de Moscou a enregistré la présence des Conseils Economiques et Sociaux du Mali et du Benin pour le compte de la zone Afrique, Monaco, la France, la Grèce, la Serbie et Luxembourg pour la zone Europe. Les autres pays ont participé en visio-conférence ainsi que certains partenaires notamment l’OIT et l’ECOSOC.

Le président du Conseil Economique, Social et Culturel, M. Yacouba KATILE s’est dit satisfait du déroulement des travaux. Il n’a pas manqué féliciter la Présidente de la Chambre Civique de la Fédération de la Russie, Mme Lydia MIKHEEVA Présidente en exercice de l’AICESIS.

Baba Bourahima CISSE

CC-CESC

Commentaires via Facebook :