C’est dans la cité du Banimonotié, Bougouni , que le Président du Conseil Economique, Social et Culturel, M. Yacouba KATILE , a procédé au lancement officiel des missions d’élaboration du recueil annuel 2022 des attentes ,des besoins et des problèmes de la société civile, le mardi 15 mars dernier .Ladite cérémonie a enregistré la présence effective des autorités politiques ,administratives et d’un nombre important des représentants de la société civile.

Conformément aux dispositions de l’article 107 de la constitution, le Conseil Economique, Social et Culturel collecte et rédige chaque année, avec la participation des entités qui le composent, à l’attention du Président de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée nationale, le Recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions. C’est dans le cadre de l’exécution de cette mission constitutionnelle que des délégations de l’organe consultatif, sillonnent depuis le 14 mars dernier l’ensemble des Régions administratives du Mali.

C’est la capitale régionale de Bougouni, située à 160 km du district de Bamako, qui a abrité la cérémonie consacrant le lancement de l’exercice de 2022, sous la présidence de M.Yacoub KATILE.

Dans son intervention, le patron du CESC a tenu à mettre un accent particulier sur l’importance de la mission d’élaboration du recueil. Et ce, afin d’inviter les différentes équipes à s’évertuer davantage dans le recensement des attentes et surtout à être à l’écoute des populations.

Le Gouverneur de la Région de Bougouni, le Général de Brigade , Keba SANGARE n’a pas caché sa joie à la suite du choix porté sur la cité du Banimonotié pour abriter cet évènement grandiose . Il a ensuite appelé la société civile à une implication accrue dans le processus.

Il faut rappeler qu’après la phase nationale, d’autres missions sont attendues dans certains pays qui regorgent une forte concentration de nos compatriotes.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller à la communication CESC

