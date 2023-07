Dakar, la capitale du Sénégal a abrité le mardi 04 juillet, la réunion du Bureau exécutif de l’Union des Conseils Economiques, Sociaux et Institutions similaires d’Afrique (UCESA). La délégation du Conseil Economique, Social et Culturel du Mali était conduite par son Président, Monsieur Yacouba KATILE. Les travaux ont été présidés par Monsieur A hmed Réda CHAMI, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental du Royaume du Maroc et Président en exercice de l’UCESA. Les membres du bureau ont salué l’engagement du Président du CESC du Mali non moins Président d’honneur de l’Union.

L’examen du programme d’activité et la révision des modalités de financement de l’UCESA, ainsi que l’introduction de la mission d’élaboration des plaidoyers pays sur l’action climatique et le lancement du processus d’élaboration du plan stratégique, ont constitué les principales articulations de cette importante rencontre de la grande faitière des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires d’Afrique. Après l’allocution de bienvenue de Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental du Sénégal, monsieur Ahmed Réda CHAMI, Président en exercice de l’UCESA, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental du royaume Chérifien. est revenu sur quelques acquis de la présidence marocaine. Il s’agit en occurrence de : la relecture des textes statutaires de l’UCESA, la Charte de Durabilité pour le Développement de l’Afrique, le renforcement de la coopération et de l’élargissement de la faitière à travers l’adhésion de la République du Togo et du Comité du Travail et du Dialogue Social de l’UEMOA, ainsi que le retour de l’Afrique du Sud. L’UCESA vient d’établir des liens de collaboration avec la Banque Africaine de Développement dans le cadre du projet climatique. M. CHAMI a insisté sur l’impérieuse nécessité de doter l’Union d’un siège social. Tout comme son prédécesseur, M. Abdoulaye Daouda Diallo, le Président du CESE du Sénégal, le Président en exercice de l’UCESA, a tenu à féliciter le Président du CESC du Mali, Yacouba KATILE pour les efforts consentis. « Je voudrais saluer l’engagement du Président du Conseil Economique, Social et Culturel du Mali, mon frère, Yacouba KATILE, pour avoir porté brillamment la voix de l’UCESA au Conseil d’administration de l’Association Internationale des Conseils Economiques, Sociaux et Institutions Similaires tenu à Séoul en Corée du Sud » a laissé entendre M. Ahmed Réda CHAMI. Pour sa part, monsieur Yacouba KATILE, a exprimé toute sa gratitude au bureau de l’UCESA en général et particulièrement au Président en exercice de l’UCESA pour cette marque d’estime de l’avoir désigné mandataire lors du Conseil d’administration de AICESIS. Il a, en retour salué les résultats probants obtenus sous la mandature marocaine notamment l’établissement des liens de partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Mondiale. Monsieur KATILE a ensuite, exhorté le bureau à maintenir cette dynamique pour un meilleur ancrage de l’union panafricaine des Conseils et Economiques et Sociaux et institutions similaires. C’est la République Démocratique du Congo qui accueillera la prochaine Assemblée générale.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication CESC

