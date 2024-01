Visite d’amitié et de travail au Maroc  : Yacouba Katile reçu par le Président de la Chambre des Conseillers du royaume Chérifien

En visite d’amitié et de travail au Maroc, le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, monsieur Yacouba KATILE, a été reçu en audience le mercredi 24 janvier, par le Président de la Chambre des Conseillers (deuxième Chambre du Parlement) du Royaume Chérifien, monsieur Enaam Mayara.

Sur invitation du Président du Conseil Economique, Social et Environnemental du Maroc, Monsieur Ahmed Reda Chami, le Président du Conseil économique, social et environnemental du Mali, séjourne au royaume chérifien pour une visite d’amitié et travail. C’est dans ce cadre qu’il a été reçu en audience par le Président de la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc. Les deux personnalités ont fait un large tour d’horizon des liens séculaires de coopération et d’amitié qui existent entre les deux pays. M. Enaam Mayara a expliqué que son institution est composée essentiellement par le monde de la production. Il s’agit entre autres des syndicats, des employeurs, des Conseillers de Collectivités, au nombre de 120 parlementaires.

L’orateur a rappelé quelques missions principales de la Chambre des Conseillers, notamment le contrôle de l’action gouvernementale et l’examen des projets de loi. Il n’a pas manqué de saluer l’excellente qualité de la coopération Mali –Maroc. Selon lui, le Mali est très avancé dans l’organisation de la Société. « Les maliens sont un peuple accueillant. Nous pouvons développer des liens de partenariat dans le domaine de la formation professionnelle » a proposé le patron de la deuxième Chambre du Parlement Marocain. Au cours de son séjour, le Président du CESEC et sa délégation ont eu une séance de travail avec M. Jahwar Nfissi, Président de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) , ainsi qu’avec le Président l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) , M. Othman GAYER.

Le Président du CESEC n’a pas manqué d’exprimer toute sa gratitude aux autorités marocaines, particulièrement au Président du CESE du Maroc, M. Ahmed Reda CHAMI et Président en exercice de l’Union des Conseils Economiques, Sociaux et Institutions Similaires d’Afrique(UCESA) pour l’initiative de ladite visite de travail et d’amitié. « Cette visite s’inscrit en droite ligne de la mise œuvre de l’accord de coopération signé en 2015 entre nos deux institutions. Nous sommes très satisfaits de l’ensemble des rencontres. Nous avons constaté avec beaucoup de bonheur que le dialogue dynamique est au cœur de l’architecture institutionnelle et ainsi que la forte volonté politique. Toutes les institutions visitées ont réitéré leur disponibilité à coopérer avec le CESEC du Mali. Le Président l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH), M. Othman GAYER s’est dit d’ailleurs prêt à nous accompagner dans le cadre du renforcement de capacités sur la réalisation des projets d’études et autres outils de prospectives » a laissé entendre le patron du Conseil économique, social, environnemental et culturel. M. Yacouba KATILE.

Baba Bourahima CISSE CC-CESEC

Commentaires via Facebook :