11-Septembre: Joe Biden lance un message d’unité aux Américains

Le président des États-Unis veut rassembler la population américaine. Son prédécesseur, Donald Trump, s’en est pris à sa gestion en Afghanistan.

“C’est pour moi la leçon centrale du 11-Septembre . C’est que lorsque nous sommes les plus vulnérables (…), l’unité est notre plus grande force”, déclare le président américain, filmé à la Maison Blanche, dans un message d’un peu plus de six minutes.

Joe Biden et son épouse Jill se rendront ce samedi, date anniversaire, sur les trois lieux emblématiques des attentats de 2001: à New York, sur le site du Pentagone (dans l’État de Virginie, non loin de la capitale fédérale américaine Washington D.C.) et en Pennsylvanie, où s’est écrasé un avion détourné par des jihadistes et dont les passagers se sont rebellés pour éviter qu’il ne serve dans une entreprise kamikaze.

Il y a vingt ans, ces attaques perpétrées par les terroristes d’Al-Qaïda avaient causé la mort de près de 3.000 personnes, et bien plus depuis du fait des conséquences sanitaires et psychologiques de ces attentats.

Biden silencieux pendant l’hommage, Trump l’attaque

Mais il n’est pas prévu que le président, très critiqué pour sa gestion du retrait d’Afghanistan et qui peine à endiguer la pandémie de covid-19, prenne la parole en public lors des cérémonies prévues. Il présidera ainsi en silence l’hommage aux 2.977 morts (dont 2.753 à New York) depuis l’impressionnant mémorial de Manhattan construit au pied de nouveaux gratte-ciels, sur “Ground Zero”, où s’élevaient jadis les tours jumelles du World Trade Center (WTC).

“L’unité ne veut pas dire que nous devons tous croire la même chose, mais il est essentiel que nous nous respections, et que nous ayons foi les uns dans les autres”, a encore dit Joe Biden dans son message vidéo à une Amérique profondément divisée.

Son prédécesseur aussi s’est fendu d’un message vidéo dans lequel il a rendu hommage “au courage” de tous ceux intervenus le 11 septembre 2011. Mais loin du message d’unité lancé par le locataire de la Maison Blanche, Donald Trump a violemment attaqué Joe Biden. “C’est aussi un triste moment pour la façon dont notre guerre contre ceux qui ont fait tant de mal à notre pays s’est terminée la semaine dernière, a-t-il déclaré. Le dirigeant de notre pays est passé pour un idiot.”

SOURCE: https://www.huffingtonpost.fr/