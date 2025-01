Un Rafale, un Mirage 2 000-5 et un hélicoptère Fennec ont escorté deux avions de tourisme perdus au nord de Paris à cause du mauvais temps.

PARIS – Victimes du brouillard. L’armée de l’Air a indiqué ce dimanche 19 janvier avoir secouru deux avions de tourisme en provenance de Pontarlier et à destination de Reims, qui s’étaient égarés dans le ciel nuageux et bas au nord de Paris.

Les deux pilotes en perdition étaient « jeunes » et « non qualifiés au vol aux instruments (capacité à pouvoir voler dans des conditions météorologiques dégradées NDLR) », a précisé l’armée de l’Air et de l’Espace dans un message sur X (ex-Twitter).

Une intervention d’une heure

Vers midi, dimanche, « les équipages chasse et hélicoptère se sont coordonnés pour rejoindre les aéronefs, dans des conditions climatiques offrant peu de visibilité, et les accompagner vers un terrain d’atterrissage praticable », a encore précisé l’armée, cette fois-ci dans une publication sur Linkedin.

Dans le détail, un Rafale B, un Mirage 2000-5 et un hélicoptère Fennec ont été déployés pour secourir les deux pilotes.

L’intervention de sauvetage a duré une heure et les deux pilotes du DR400 et du MCR01 ont pu se poser sains et saufs à Beauvais. Le secours des « aéronefs en difficulté » est l’une des missions de l’armée de l’air, rappelle-t-elle.

