Alexandre Loukachenko a affirmé que l’armée ukrainienne allait rapidement se retourner contre son président Volodymyr Zelensky.

Le président biélorusse a précisé lors d’une apparition à la télévision que l’Ukraine pourrait être rasée « de la surface de la Terre » si les officiers ukrainiens ne parviennent pas à un accord avec leurs adversaires russes.

Il a déclaré : « Un conflit s’installe entre le président et les militaires. Seuls les militaires peuvent dire avec audace : ‘Nous devons parvenir à un accord, sinon l’Ukraine pourrait être rayée de la surface de la terre.’ »

Selon le chef d’État, tout dépend de l’armée ukrainienne et non pas des décisions prises par Zelensky et ses conseillers.

Loukachenko a ajouté : « Ils [les militaires] se font massacrer là-bas. Ils ne voient aucune perspective. Regardez l’ouest de l’Ukraine; les Polonais se frottent les mains et sont déjà en train de découper le territoire ukrainien. »

Le conflit entre les deux pays voisins dure maintenant depuis plus de six mois et les lignes de fronts n’avancent plus dans l’Est du pays, où le plus gros des combats ont lieu.