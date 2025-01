À l’occasion du symposium marquant les 140 ans de la conférence de Berlin, organisé par la fondation KFW et l’Africa House of Germany, le professeur Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Togolais de l’étranger, a lancé un appel poignant aux anciennes puissances coloniales. Invitant à tourner la page des rapports de domination, il a plaidé pour une relation Afrique-Europe basée sur la dignité, le respect et l’égalité.

Un discours ancré dans l’histoire et la philosophie

Dans son allocution, le professeur Dussey a rappelé les conséquences dramatiques de la conférence de Berlin (1884-1885), qui a marqué le début du partage et de la colonisation de l’Afrique. Cet événement, souvent qualifié de « tragédie humaine », a laissé des séquelles profondes sur le continent africain. Pour panser ces blessures, le ministre a insisté sur la nécessité d’une approche sincère et respectueuse, s’appuyant sur la philosophie d’Emmanuel Kant.

« La sincérité est un impératif absolu pour toute entente basée sur la vérité », a-t-il déclaré, soulignant que les relations entre l’Afrique et l’Europe doivent être réinventées sur des fondements éthiques et mutuellement bénéfiques.

Cesser de voir l’Afrique comme une sphère d’influence

Le ministre togolais a vivement critiqué la persistance d’une mentalité coloniale chez certaines anciennes puissances, qui continuent de considérer l’Afrique comme une zone d’influence. « Il est temps de tourner la page et de traiter les Africains avec dignité et égalité », a-t-il affirmé. Pour lui, cette démarche est essentielle pour construire un avenir commun prospère.

S.E Dussey a également appelé à une réflexion collective sur les erreurs du passé, tout en insistant sur la nécessité de ne pas rester prisonniers de l’histoire. « Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir comment nous construisons l’avenir », a-t-il ajouté.

Vers un dialogue sincère entre l’Afrique et l’Europe

Le symposium de Berlin a été l’occasion pour le professeur Dussey de proposer une nouvelle feuille de route pour les relations Afrique-Europe. Il a souhaité que cet événement marque le début d’un dialogue franc et constructif entre les deux continents.

« L’Afrique et l’Europe sont des voisins naturels. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir fondé sur le respect mutuel et la coopération », a-t-il déclaré. Pour y parvenir, il a insisté sur l’importance de la sincérité, de la transparence et de la volonté politique.

Un appel à l’action

Le discours de Robert Dussey a été salué par de nombreux participants au symposium, qui ont reconnu la pertinence de ses propositions. En invitant les anciennes puissances coloniales à adopter une attitude plus respectueuse, le ministre togolais a ouvert la voie à une réconciliation historique.

« Traiter les Africains avec dignité et égalité n’est pas seulement une question de justice, c’est aussi une condition sine qua non pour une coopération fructueuse », a-t-il conclu.

Un avenir commun à construire

140 ans après la conférence de Berlin, le professeur Robert Dussey a rappelé que l’histoire ne doit pas être un fardeau, mais une leçon. Son appel à une relation Afrique-Europe fondée sur le respect et l’égalité résonne comme un message d’espoir et de responsabilité.

Alors que les deux continents font face à des défis communs, tels que le changement climatique, les migrations et les inégalités économiques, une collaboration sincère et équilibrée apparaît plus que jamais nécessaire. Le symposium de Berlin pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère, où l’Afrique et l’Europe écrivent ensemble une page plus juste de leur histoire commune.

Le discours du professeur Dussey est un rappel puissant que la dignité et le respect sont les piliers de toute relation durable. Espérons que ses paroles inspirent une véritable transformation dans les rapports entre l’Afrique et l’Europe, pour un avenir enfin libéré des fantômes du passé.

