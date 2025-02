« Après mûre réflexion… » : Kanye West revient sur ses propos antisémites sur X

MARCHE ARRIÈRE •Le rappeur controversé est réapparu sur le réseau social cette semaine, quelques jours après sa tirade de tweets racistes et antisémites

Kanye West semble s’être livré à une « réflexion » ces derniers jours après le tollé provoqué par ses tweets racistes, misogynes et antisémites la semaine dernière. De retour sur X depuis hier, « Ye » a posté quelques tweets fidèles à son ton habituel, à l’exception d’un revenant sur l’un de ses anciens commentaires à caractère haineux.

Dans une série de posts aussi délirants que choquants, le rappeur avait notamment déclaré qu’il « adore Hitler ». Pris dans cette lancée, il a également fait la promotion du site internet de sa marque Yeezy, qui proposait à ce moment-là un seul article : un tee-shirt blanc floqué d’une croix gammée. Ces sorties antisémites, proches de celles qu’il avait déjà formulées en 2022, lui ont valu la désactivation de son site et un énième retrait temporaire de X.

Retour de bâton

Mais pour son retour sur le réseau social d’Elon Musk cette semaine, l’ex-époux de Kim Kardashian semble vouloir se racheter. « Après mûre réflexion, je me suis rendu compte que je n’étais pas un nazi », a-t-il alors indiqué. Ses propos ont toutefois secoué la Toile et le monde du divertissement, où plusieurs stars l’ont accusé d’incitation à la haine. Parmi les réactions les plus remarquées figurent celles de l’actrice Hilary Duff et son mari Matthew Koma, qui ont lancé une ligne de tee-shirts insultant le rappeur, et le show d’Adam Sandler pour les 50 ans de Saturday Night Love, où l’acteur a fait référence au scandale dans une chanson humoristique : « 50 ans pour découvrir que votre musicien préféré est antisémite ».

Cette remarque lui a d’ailleurs valu une réponse sur X de la part de Kanye West : « Adam Sandler merci pour l’amour ». Le rappeur avait déjà tenu des propos antisémites sur les réseaux sociaux en 2022, qu’il avait plus tard attribués à l’alcool. Mais cette première tirade controversée lui avait valu la perte de contrats juteux de sa marque avec d’autres grands labels, comme Adidas.

