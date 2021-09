Bénin: Le Président Patrice TALON reçoit son prédécesseur Yayi BONI après 10 années de brouille

Le Chef de l’État béninois, Patrice TALON a reçu ce mercredi matin l’ancien Président Yayi Thomas BONI au palais de la Marina de Cotonou. Après 10 années de brouille, les deux anciens amis ont renoué le fil du dialogue politique. Dans un contexte d’un deuxième mandat entamé par son successeur placé sous le signe de la concorde civile et de la paix social

Accusé sans preuves de vouloir empoisonné Dr Yayi BONI, alors qu’il exerçait le pouvoir, l’actuel Président Patrice TALON s’était réfugié à Bruxelles. Trois ans plus tard, il remporte haut la main la présidentielle de 2016 face à Lionel Zinsou, soutenu par Yayi BONI. Les relations entre le locataire du palais de la Marina qui a brigué un second mandat avril dernier et son prédécesseur n’étaient pas en odeur de sainteté. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Selon des informations de Confidentiel Afrique, cette retrouvaille actée par l’audience singulière et émouvante de ce matin est le fruit de plusieurs missions de bons offices de Chefs d’État africains et d’hommes d’affaires. Le Président Patrice TALON a accepté de recevoir son prédécesseur Yayi BONI, accompagné de son fils Chabi BONI et lui a magnifié sa disponibilité d’être à son écoute. Le ton de l’entrevue était empreinte de cordialité et de courtoisie. ‘’ Mon cher frère, je suis heureux de te retrouver et cette bâtisse tu la connais bien. Je reste disposé à te recevoir à chaque fois que le besoin se manifeste’’ s’est réjoui le Président Patrice TALON. L’ancien Chef de l’État, Yayi BONI a lancé récemment son parti Les Démocrates dont il assure la présidence d’honneur.

Par Ismael AIDARA (Confidentiel Afrique)

