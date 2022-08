En lisant et en relisant la déclaration du président américain Joe Biden lundi dernier à l’occasion de la fête de l’indépendance de l’Ukraine, on se souvient de la phrase immortelle du poète anglais John Keats, « Les mélodies entendues sont douces, mais celles qui ne sont pas entendues sont encore plus douces ».

Trois choses sont frappantes.

Biden a invoqué à plusieurs reprises la nature durable des relations des États-Unis avec le peuple ukrainien. Mais dans toute la déclaration, il n’a jamais mentionné le gouvernement ukrainien ou la direction du président Volodymyr Zelensky. Une omission par inadvertance ?

Deuxièmement, Biden a minimisé au point d’ignorer l’intense partenariat américano-ukrainien au niveau d’État à État. Le régime de Kiev est impensable sans un solide soutien américain.

Troisièmement, le plus important, Biden est resté silencieux sur la guerre en tant que telle, qui se trouve actuellement à un stade décisif.

Pas plus tard que le 18 août, vingt éminents professionnels américains de la sécurité nationale ont exhorté l’administration Biden à « produire un récit stratégique satisfaisant qui permette aux gouvernements de maintenir le soutien public à l’engagement de l’OTAN sur le long terme… (et) d’agir plus rapidement et stratégiquement, pour répondre aux demandes ukrainiennes de systèmes d’armes.

Mais Biden a soigneusement évité tout cela.

Même lorsqu’il a parlé de la dernière tranche d’armements pour l’Ukraine d’une valeur de 2,98 milliards de dollars, Biden a exprimé l’espoir que les systèmes d’armes puissent garantir que l’Ukraine « puisse continuer à se défendre sur le long terme ». (Soulignement ajouté.)

Les analystes américains estiment que le paquet d’armes de 2,98 milliards de dollars est radicalement différent dans son mécanisme de dispense. Ainsi, alors que l’aide militaire était jusqu’ici puisée dans les stocks préexistants d’armes et d’équipements américains, cette fois-ci, l’aide sera achetée ou commandée auprès d’entrepreneurs de la défense.

John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a admis auprès journalistes qu’une partie de l’aide du dernier paquet pourrait être distribuée plus lentement que d’autres parties du paquet en fonction des stocks actuels des sous-traitants de la défense. Il a dit vaguement : « Cela dépendra, très franchement, de l’élément dont nous parlons. Certaines choses auront probablement encore besoin de temps de production pour se développer ».

En effet, le complexe militaro-industriel pourrait avoir plus à célébrer dans l’annonce de Biden que Zelensky. L’administration Biden s’inquiète de l’épuisement des stocks actuels des États-Unis, comme le font également les alliés européens.

Selon Mark Cancian , conseiller principal, Programme de sécurité internationale au SCRS, le dernier paquet de 2,98 milliards de dollars de Biden « soutiendra l’armée ukrainienne sur le long terme mais prendra des mois, voire des années, pour être pleinement mis en œuvre… Ainsi, ce (paquet) soutiendra l’Ukraine. militaire sur le long terme, probablement après-guerre, plutôt que d’augmenter ses capacités à court ou moyen terme…

« Cela signifie que la capacité des États-Unis à fournir rapidement des équipements pourrait diminuer… L’administration devra peut-être bientôt demander plus d’argent au Congrès. Bien que le consensus bipartisan pour soutenir l’Ukraine reste fort, il pourrait y avoir une bagarre avec la gauche progressiste et la droite isolationniste sur la sagesse d’envoyer de l’argent à l’étranger lorsqu’il y a des besoins pressants dans le pays.

C’est à presque les mêmes dilemmes que sont confrontés les alliés européens des États-Unis.

Le prestigieux groupe de réflexion allemand Kiel Institute for the World Economy a rapporté la semaine dernière : « Le flux de nouveaux soutiens internationaux pour l’Ukraine s’est tari en juillet. Aucun grand pays de l’UE comme l’Allemagne, la France ou l’Italie n’a pris de nouveaux engagements significatifs ».

Il a déclaré que la Commission européenne fait pression pour des programmes d’aide plus importants et plus réguliers à l’Ukraine, mais l’enthousiasme fait défaut au niveau des pays membres – « Les principaux pays de l’UE tels que la France, l’Espagne ou l’Italie ont jusqu’à présent fourni très peu de soutien ou restent très opaque sur leur aide ».

La baisse du soutien interne est le principal facteur.

Même en Pologne, il y a la « fatigue des réfugiés ». L’inflation est la préoccupation dévorante de l’opinion publique. Le magazine allemand Spiegel a rapporté que le chancelier Olaf Scholz fait face à la dissidence au sein de son propre parti de la part de ceux qui veulent que Berlin cesse de fournir des armes à Kiev et souhaitent plutôt que le chancelier engage un dialogue avec la Russie.

Jeudi, le chancelier Scholz a fait une remarque importante lors d’un événement public à Magdebourg selon laquelle Berlin ne fournirait pas à Kiev des armes qui pourraient être utilisées pour attaquer la Russie. Scholz a expliqué que l’objectif de Berlin en envoyant des armes est de « soutenir l’Ukraine » et « d’empêcher une escalade de la guerre vers quelque chose qui serait très différent ». Il a dit qu’il faisait écho à la pensée de Biden.

En effet, alors que d’une part, les États-Unis continuent d’exercer une pression militaire sur la Russie, espérant briser la résistance de son adversaire stratégique de longue date, d’autre part, au cours des deux derniers mois, Washington a signalé à plusieurs reprises qu’il n’était pas pour la victoire, mais pour une solution finale au problème ukrainien par des négociations pacifiques.

Comme en Allemagne, il y a aussi une énorme pression anti-guerre aux États-Unis, en particulier parmi le Parti démocrate et l’élite universitaire, ainsi que des hauts fonctionnaires et des chefs d’entreprise à la retraite, appelant l’administration à cesser d’aggraver la situation. autour de l’Ukraine.

Si les démocrates perdent les élections de mi-mandat, ou si les républicains arrivent au pouvoir en 2024, alors la guerre pourrait prendre une tournure fondamentalement différente. Au fil du temps, des changements similaires sont très susceptibles de se produire en Europe également.

Déjà, la baisse constante de l’intensité de l’impact des sanctions européennes et américaines contre la Russie parle d’elle-même. The Economist, qui est un critique virulent du Kremlin, a admis cette semaine que le coup de grâce attendu des restrictions anti-russes « ne s’est pas matérialisé ». Le magazine a écrit : « Les ventes d’énergie généreront un excédent du compte courant de 265 milliards de dollars cette année (pour la Russie), le deuxième au monde après la Chine. Après une crise, le système financier russe s’est stabilisé et le pays trouve de nouveaux fournisseurs pour certaines importations, dont la Chine.

Sur une note sombre, The Economist a écrit : « Le moment unipolaire des années 1990, lorsque la suprématie de l’Amérique était incontestée, est révolu depuis longtemps, et l’appétit de l’Occident à utiliser la force militaire a diminué depuis les guerres en Irak et en Afghanistan.

Encore une fois, au niveau international, le soutien à l’Ukraine en dehors du bloc occidental a chuté de façon spectaculaire au cours des derniers mois. La proposition de Kiev mercredi de condamner la Russie n’a attiré le soutien que de 58 des 193 États membres de l’ONU, alors que, lors de la session de l’AG du 2 mars, 141 pays membres avaient voté pour une résolution non contraignante condamnant Moscou.

De même, le revêtement en téflon de Zelensky se décolle.

Sa toxicomanie est à la vue du public.

Le régime est fragile, comme le montre la vague de purges dans l’establishment sécuritaire ukrainien. Selon le président turc Recep Erdogan qui a récemment rencontré Zelensky à Lvov, ce dernier semblait peu sûr de lui et ne savait pas s’il était pleinement tenu informé de la situation sur le terrain.

Le comportement erratique de Zelensky n’attire pas non plus. Le pape François est le dernier personnage à être réprimandé par Kiev – parce que le pontife a fait remarquer que Daria Douguine était « innocente ». L’ambassadeur du Vatican a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour recevoir la protestation de Kiev.

Le quotidien allemand Handelsblatt écrit aujourd’hui que la « cohésion interne » du gouvernement ukrainien « est en danger. Il y a de graves accusations contre le président… Chez lui, le président ukrainien, célébré à l’étranger comme un héros de guerre, est sous pression… L’humoriste est devenu un chef de guerre… » L’homme de 44 ans a jusqu’à présent su basculer et jouer librement avec son équipe composée en partie de collègues de sa société de production télévisuelle. Mais le délai de grâce semble désormais expiré. Le quotidien prévoyait un bouleversement politique imminent d’ici l’hiver.

Biden a soigneusement pris ses distances avec le régime de Kiev et s’est concentré sur les relations entre les peuples. Même si les Américains connaissent les couloirs byzantins du pouvoir à Kiev, ils ne peuvent pas se permettre d’être explicites comme l’ancien président russe Dmitri Medvedev qui a prédit la semaine dernière que l’armée ukrainienne pourrait organiser un coup d’État et entamer des pourparlers de paix avec la Russie.

M.K. Bhadrakumar

source : Indian Punchline

via Bruno Bertez

