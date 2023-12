“Bientôt, nous exposerons le squelette d’une Françafrique fossilisée dans nos musées”

C’est ce qu’a promis Nathalie Yamb sur X (anciennement Twitter) en commentant la résilience démontrée par Niamey et Moscou face aux sanctions.

Selon militante panafricaniste, les deux pays sont sortis plus forts et plus libres du bras de fer qui les opposait à leurs détracteurs.

“Chaque fois qu’un pays est sanctionné, il a deux options: courber l’échine et se plier aux diktats étrangers, ou bien avoir recours à sa créativité et à sa résilience pour résister […] Cela a été le cas pour la Russie face aux sanctions prises par la communauté occidentale minoritaire, et pour le Niger face aux sanctions prises par une France rabougrie à travers ses pantins de la CEDEAO”, explique Nathalie Yamb.

La Françafrique ne sera bientôt plus qu’un squelette, semblable à celui du dinosaure exposé à l’aéroport de Niamey, a-t-elle ajouté.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

