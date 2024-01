Burkina: Le capitaine Ibrahim Traoré crée cinq nouveaux BIR

Ouagadougou, 6 janv. 2024(AIB)-Le chef de l’Etat burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, a décreté vendredi, la création de cinq nouveaux Bataillons d’intervention rapides à Titao, Djibo, Toma Kantchari et Pama, a appris l’AIB.

Dans un décret en date du 5 janvier 2024, le président Ibrahim Traoré a décidé de la création de la 21 BIR à Titao, de la 22e à Djibo, de la 23e à Toma, de la 24e à Kantchari et de la 25e à Pama.

En rappel, les Bataillons d’Intervention Rapide sont chargés d’intervenir le plus vite possible et le plus en avant, en privilégiant la mobilité et la puissance de feu face à toute menace contre l’intégrité du territoire national.

Les escortes de grands convois logistiques au profit des Forces Armées Nationales ou de tout autre organisme et la participation à la lutte contre le grand banditisme aux côtés des forces de sécurité intérieure, font également parties de leurs missions.

Les BIRS ont pour rôle également de préserver et de perpétuer les traditions militaires.

