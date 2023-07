Lors du sommet de l’Otan à Vilnius, Emmanuel Macron s’est engagé à fournir des dizaines de missiles à longue portée Scalp à l’Ukraine , sans préciser la date de la livraison. La France est devenue le deuxième pays, après le Royaume-Uni, à équiper l’Ukraine en projectiles à longue portée.

“Nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l’Ukraine”, a déclaré le chef de l’État à son arrivée sur le site du sommet, situé dans la capitale lituanienne.

En quoi les Scalp diffèrent-ils des Storm Shadow?

Le Scalp-EG (acronyme de “Système de croisière conventionnel autonome à longue portée” et d'”Emploi général”) est le nom français pour Storm Shadow , l’arme furtive à longue portée, à armement conventionnel et à frappe profonde, produite par le fabricant de missiles multinational européen MBDA. Le missile était basé sur l’Apache, un missile de croisière anti-piste développé par la France.

“Le missile français Scalp est en fait un développement conjoint du Royaume-Uni et de la France”, a expliqué à Sputnik l’expert militaire russe Iouri Knoutov.

“Par conséquent, de nombreux aspects liés à la production et à l’utilisation de ces missiles sont unifiés. Au sens figuré, on peut dire que le Scalp est un analogue du Storm Shadow britannique.”

La seule différence consiste, selon lui, dans la portée.

“La version d’exportation du Storm Shadow a une portée d’environ 300 kilomètres. Celle des missiles français a une portée d’environ 250 kilomètres.”

Le Scalp est propulsé par un turboréacteur à Mach 0,8 (987,8 km/h). Il pèse 1.300 kg, une ogive conventionnelle de 450 kilogrammes comprise. D’un diamètre de 0,63 m, il fait 5,10 m de long et a une envergure de 3 m. Le prix d’une unité s’élève à environ 3,19 millions de dollars.

Mode de fonctionnement

Le Scalp utilise le système “tire et oublie”, ce qui veut dire qu’il est programmé avant le lancement. Une fois lancé, il n’est pas contrôlable: il suit sa trajectoire de manière semi-autonome. À proximité de sa cible, l’arme remonte à une altitude plus élevée pour maximiser les chances de la pénétrer. Enfin, il atteint la cible avant qu’un fusible retardé n’enclenche l’explosion de l’ogive principale.

“Si nous parlons de l’utilisation au combat de ces missiles de croisière, nous ne devons pas oublier qu’il s’agit d’une arme de haute précision”, a signalé M.Knoutov.

“L’ogive pèse plus de 400 kilogrammes et elle est assez puissante. Il existe des variantes perforantes avec une tige spéciale à haute résistance à l’intérieur, elle est capable de percer des couches de béton jusqu’à 1,5 mètre d’épaisseur. Et le plus important: la précision de frappe de ces missiles est très élevée.”

Mode de transport

L’arme peut être portée par les avions Tornado GR4, Tornado IDS italien, Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000 et Dassault Rafale. Elle a été utilisée par le Royaume-Uni, la France et l’Italie dans le Golfe, l’Irak et la Libye.

En ce qui concerne l’Ukraine, il a été signalé précédemment que l’armée de l’air nationale utiliserait le Su-24 – un bombardier tactique supersonique tout temps développé en Union soviétique – pour lancer l’arme franco-britannique. Les Su-24 et Su-24MR ukrainiens ont été adaptés au tir de ces missiles.

La Russie peut-elle les intercepter?

Le missile est très difficile à détecter en raison de sa surface équivalente radar (RCS) extrêmement petite de 0,01 à 0,03 mètre carré, selon Iouri Knoutov.

“Néanmoins, les défenses antiaériennes russes sont capables de détecter et de détruire les missiles de croisière Storm Shadow/Scalp”, a souligné Knutov.

Le ministère de la Défense a annoncé à plusieurs reprises l’interception de missiles furtifs à longue portée franco-britanniques.

De plus, la capture récente par les forces russes d’un missile Storm Shadow pourrait s’avérer inestimable pour étudier les moyens de lutter contre cette arme. Les ingénieurs russes pourront établir quelle gamme d’ondes radio transmises par le missile est radio-transparente et laquelle est partiellement réfléchie.

“Il sera possible de créer des systèmes de guerre électronique qui affecteront plus efficacement les têtes chercheuses des missiles Storm Shadow et Scalp”, a déclaré l’expert.