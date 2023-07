La relation de l’humanité avec la mesure du temps a commencé avant l’apparition du premier mot écrit. C’est pourquoi il nous est difficile d’étudier l’origine de nombreuses unités de mesure du temps.

Il est facile de supposer que puisque certaines des unités qui dérivent de phénomènes astronomiques sont assez faciles à expliquer, de nombreuses cultures différentes à travers le monde les ont utilisées indépendamment.

C’est le cas des mouvements apparents du Soleil par rapport à la Terre, pour mesurer la durée d’un jour ou d’une année. Quant à la mesure des mois, elle se fait en fonction des phases de la Lune.

Cependant, certaines mesures du temps ne sont pas clairement liées à un phénomène astronomique. Deux exemples sont la semaine et l’heure.

L’une des plus anciennes traditions écrites, les textes hiéroglyphiques égyptiens, nous offre de nouvelles données sur l’origine de l’heure. Apparemment, il est originaire de la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient, et a été adopté en Europe avant de se répandre dans le monde entier à l’ère moderne.

Le temps dans l’Égypte ancienne

Les textes des pyramides, écrits avant 2400 av. J.-C. C., sont les premiers écrits de l’Egypte ancienne. Ils incluent le mot wnwt (prononcé approximativement « wenut »), avec un hiéroglyphe d’une étoile associée. Il s’ensuit que wnwt se rapporte à la nuit.

Pour comprendre pourquoi le mot wnwt se traduit par « temps », vous devez vous rendre dans la ville d’Assiout. Là, l’intérieur des couvercles rectangulaires en bois de cercueils de 2000 avant JC. Ils étaient parfois décorés d’une table astronomique.

Ce tableau contenait des colonnes représentant des périodes de 10 jours de l’année. Le calendrier civil égyptien comptait 12 mois, chacun avec trois « semaines » de 10 jours, suivies de cinq jours de festivals.

Dans chaque colonne, 12 noms d’étoiles sont répertoriés, formant 12 lignes. Le tableau entier représente les changements dans le ciel stellaire au cours d’une année entière, semblable à une carte stellaire moderne.

Eh bien, ces 12 étoiles sont la première division systématique de la nuit en 12 zones temporelles, chacune gouvernée par une étoile. Cependant, le mot wnwt n’est jamais associé à ces tables étoilées de cercueils.

Ce n’est qu’en 1210 av. J.-C. C., dans le Nouvel Empire – la période de l’Égypte ancienne entre le XVIe et le XIe siècle avant JC. C.–, qui rend explicite le lien entre le nombre de lignes et le mot wnwt.

Instructions astronomiques

Un temple, l’Osireion d’Abydos, contient une mine d’informations astronomiques, y compris des instructions sur la façon de fabriquer un cadran solaire et un texte décrivant les mouvements des étoiles. Il contient également une table en étoile de type cercueil dans laquelle, de manière unique, les 12 lignes sont étiquetées avec le mot wnwt.

Dans le Nouvel Empire, il y avait 12 wnwt de nuit et aussi 12 jours wnwt, tous deux clairement limités dans le temps. En eux, l’idée de l’heure est presque dans sa forme moderne si ce n’était pour deux choses.

Tout d’abord, bien qu’il y ait 12 heures de jour et 12 heures de nuit, elles sont toujours exprimées séparément, jamais ensemble comme une journée de 24 heures.

Le jour était mesuré en utilisant les ombres projetées par le Soleil, tandis que les heures nocturnes étaient mesurées principalement par les étoiles. Cela ne pouvait être fait que lorsque le Soleil et les étoiles étaient visibles, respectivement, et il y avait deux périodes autour du lever et du coucher du soleil qui ne contenaient pas de temps.

Deuxièmement, le wnwt du Nouvel Empire et notre heure moderne diffèrent en longueur. Les cadrans solaires et les horloges à eau montrent très clairement que la durée du wnwt variait tout au long de l’année: longues heures de nuit autour du solstice d’hiver, longues heures de jour autour du solstice d’été.

Pour répondre à la question d’où vient le chiffre 12, nous devons comprendre pourquoi 12 étoiles ont été choisies par période de 10 jours.

Sans aucun doute, ce choix est la véritable origine de l’heure. Est-ce que 12 n’était qu’un chiffre pratique? Peut-être, mais l’origine des tablettes étoilées du cercueil suggère une autre possibilité.

Étoiles du chronométrage

Les anciens Égyptiens ont choisi d’utiliser l’étoile brillante Sirius comme modèle, et ont sélectionné d’autres étoiles en fonction de leur similitude comportementale avec Sirius.

Le point clé semble être que les étoiles qu’ils utilisaient comme chronomètre disparaissaient 70 jours par an, tout comme Sirius, même si les autres étoiles n’étaient pas aussi brillantes.

Selon le texte stellaire d’Osireion, tous les 10 jours, une étoile semblable à Sirius disparaît et une autre réapparaît, tout au long de l’année.

Selon la période de l’année, entre 10 et 14 de ces étoiles sont visibles chaque nuit. S’ils sont enregistrés à des intervalles de 10 jours tout au long de l’année, vous obtenez un tableau très similaire à celui des étoiles du cercueil.

Vers 2000 av. J.-C. C., la représentation est devenue plus schématique que précise et un tableau à 12 rangées a émergé, ce qui a donné naissance aux tableaux des cercueils que nous pouvons voir dans les musées d’Égypte et d’autres endroits.

Par conséquent, il est possible que le choix de 12 comme nombre d’heures le soir – et enfin de 24 comme nombre total d’heures de midi au midi suivant – soit lié au choix d’une semaine de 10 jours.

Ainsi, notre époque moderne a son origine dans une confluence de décisions qui ont eu lieu il y a plus de 4 000 ans.

Source: https://www.bbc.com/afrique

Commentaires via Facebook :