Lors d’un rassemblement dans le Nevada pour soutenir le candidat au Sénat Adam Laxalt, Donald Trump a évoqué le conflit en Ukraine. Il a mis en garde contre le déclenchement d’une «troisième guerre mondiale» et exige une «négociation immédiate».

Dans la soirée du 8 octobre, lors d’un rassemblement à Minden (Nevada) en soutien au candidat au Sénat Adam Laxalt et au candidat au poste de gouverneur Joe Lombardo dans le cadre des élections de mi-mandat, Donald Trump s’est exprimé sur le conflit en Ukraine, comme le rapporte Newsweek.

L’ancien président américain a mis en garde contre une «troisième guerre mondiale» en l’absence d’une résolution pacifique du conflit.

🚨 Trump on nuclear war: “We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine or we will end up in WW3. And there will be nothing left of our planet — all because stupid people didn't have a clue… They don't understand the power of nuclear." pic.twitter.com/CvqTVTzJL5

