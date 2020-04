L’Université Johns-Hopkins a signalé ce dimanche 19 avril que les États-Unis avaient recensé 40.585 décès dûs au coronavirus et 742.442 cas de contamination au Covid-19 au total.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, avait dit plus tôt ce dimanche 19 avril que le nombre de morts par jour causés par le coronavirus a chuté dans son État. Selon lui, le total de décès a baissé de 43 ce dimanche par rapport à la veille et de 271 depuis lundi.

Toutefois, les États-Unis restent le pays le plus touché par l’épidémie, suivis par l’Italie avec un total de plus de 23.000 morts, de l’Espagne et de la France, selon les chiffres de l’Université Johns-Hopkins.

Pandémie de Covid-19

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu le 11 mars que le Covid-19 en était rendu au stade de la pandémie. Selon les chiffres les plus récents de l’OMS, plus de 2,24 millions de cas ont été signalés dans le monde et plus de 152.500 personnes en sont décédées.

Source: sputniknews.com