Côte d’Ivoire: le camp Gbagbo devant la Commission électorale pour contester sa radiation

Trois membres d’Ensemble et la souveraineté (EDS) sont venus remettre une lettre au président de la CEI. C’est un groupe citoyen soutenant l’ex-président Gbagbo et son retour au pays. Dans leur lettre, ils demandent en fait des explications à la CEI et notamment sur les raisons qui ont conduit au retrait de Laurent Gbagbo des listes électorales.

L’ancien chef de l’État est à Bruxelles, il cherche à revenir à Abidjan. Or il s’est aperçu que son nom n’était plus sur les nouvelles listes. Son avocate et son parti s’interrogent sur l’indépendance de la CEI et la Commission répond que, comme Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison dans son pays, l’affaire dite du « braquage de la BCEAO », il perd le droit de vote.

