Pouvoir d’achat

Sur le pouvoir d’achat, préoccupation majeure des Français, les deux candidats ont affiché leurs désaccords sur les effets des mesures prises depuis cinq ans et sur les mesures à venir, dans le cadre de leur programme de campagne, dans des échanges assortis de nombreux chiffres divers. “Je vous ai entendu avec votre gouvernement vous réjouir d’avoir augmenté le pouvoir d’achat des Français, moi je n’ai vu que des Français me dire qu’ils n’y arrivaient plus, qu’ils n’arrivaient plus à boucler les fins de mois”, a fustigé Mme Le Pen, avant d’ironiser sur “le Mozart de la finance” au “bilan économique qui est très mauvais” et “un bilan social qui est encore pire”.