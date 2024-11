Si trois États pivots sur sept ont déjà livré leur verdict, l’ancien président américain a assuré qu’il était réélu devant une foule en liesse.

ÉTATS-UNIS – 45e… et donc 47e président des États-Unis. À l’approche de la fin du décompte dans la plupart des États pivots, Donald Trump a revendiqué sa victoire à l’élection présidentielle américaine lors de sa première prise de parole ce mercredi 6 novembre. « Merci à tous », ont été ses premiers mots une fois arrivé au pupitre.

Alors que Kamala Harris a repoussé sa première prise de parole, Donald Trump a donc choisi de ne pas attendre, fort de son succès en Caroline du Nord, en Géorgie et en Pennsylvanie, trois « swing states » cruciaux pour accéder à la Maison Blanche. Au moment de ce discours devant une foule en délire, Donald Trump disposait de 267 grands électeurs (214 pour Kamala Harris) sur les 270 nécessaires pour obtenir la victoire.

C’est donc aux alentours de deux heures du matin (heure américaine) que Donald Trump est sorti du silence. « C’est un moment incroyable, un mouvement comme on n’en a jamais vu par le passé. C’est la plus grande victoire politique que nous n’ayons jamais vue dans notre pays ».

"We're going to help our country heal, we have a country that needs help, and it needs help very badly"

Donald Trump addresses his supporters as he stands on the cusp of election victory

Follow US election results live: https://t.co/cqzSQFdDUk pic.twitter.com/tNNMOBUwwU

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 6, 2024