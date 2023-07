La “Journée d’échange documentaire Chine-Afrique” s’est déroulée mardi, dans le cadre du “Festival international sur le documentaire de la Route maritime de la Soie” à Quanzhou, dans la province du Fujian, dans le Sud de la Chine. À cette occasion, le réalisateur congolais, Ngalouo Flogy Dostov, a partagé avec nous ses expériences dans la production sino-africaine et ses attentes à l’égard de l’événement.

“Les films sino-africains ou les documentaires sino-africains sont caractérisés par les perspectives croisées, c’est-à-dire que nous avons la collaboration qui existe entre la Chine et l’Afrique, nous avons des vidéos, disons, des films, qui parlent de sujets des Africains, des Chinois, mélangés, et ce sont des sujets qui parlent de l’économie, de la culture entre les deux régions. Les malentendus, là où il y a des êtres humains, il y a toujours des malentendus. Mais cela ne veut pas dire qu’il y a toujours des malentendus, et je pense bien que dans le documentaire que nous faisons, nous avons déjà eu à filmer des histoires qui montrent qu’il y avait une grande distance entre les deux peuples par rapport à la compréhension culturelle, la compréhension de la façon dont les gens vivent ici et ailleurs, en Afrique et en Chine. Mais après avoir eu à faire cette production, nous remarquons qu’il y a beaucoup de personnes ici en Chine, et aussi en Afrique, qui comprennent les deux cultures, qui essaient de travailler dans le sens de mettre les deux peuples ensemble.

Je pense, premièrement, que cet événement met en lumière les documentaires pour essayer de propager l’information et d’aider les personnes à comprendre la culture chinoise et la culture africaine. Et je pense que si on continue dans cet élan, à avoir ce genre d’activités, cela permettra aux peuples africains et aux peuples chinois de se comprendre, d’apprendre beaucoup de choses des deux côtés, et aussi, cela va permettre aux réalisateurs et aux scénaristes africains et chinois de travailler ensemble, parce que c’est très important. Nous avons besoin de ces plateformes”, a déclaré Ngalouo Flogy Dostov.

Source: https://francais.cgtn.com/

