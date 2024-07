Le président Emmanuel Macron donnera mardi soir, à 20h10, sa première interview depuis le second tour des élections législatives à France Télévisions et Radio France, a annoncé le groupe de médias dans un communiqué lundi.

Emmanuel Macron sera interrogé par Thomas Sotto (France Télévisions) et Nathalie Iannetta (Radio France) et “reviendra sur la situation politique française et s’exprimera sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à 3 jours de la cérémonie d’ouverture”, précise le communiqué.

L’interview aura lieu sur le plateau de France 2 sur la place du Trocadéro à Paris, dans le journal de 20h, et sera également diffusée en direct sur France Inter, franceinfo canal 27, franceinfo radio, franceinfo.fr et france.tv.

Selon l’entourage d’Emmanuel Macron, Nathalie Iannetta abordera avec lui les questions liées aux Jeux de Paris et Thomas Sotto celles liées à la politique française.

Le chef de l’État a affirmé lundi que les JO qui s’ouvrent vendredi seront un moment de “trêve politique”, alors que la France, en pleine crise politique, se cherche toujours un gouvernement après les élections législatives anticipées à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale.

Source: https://www.7sur7.be/

