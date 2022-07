– Le Président français a achevé sa tournée africaine, ce jeudi, par une visite en Guinée-Bissau

Le Président français a salué, ce jeudi, “une étape historique” dans les relations françaises avec la Guinée-Bissau.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue bissao-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, Emmanuel Macron a déclaré être “extrêmement honoré d’être le premier Président français à être reçu ici à Bissau”, soulignant que “cette visite témoigne de l’attachement de la France à l’Afrique et à la Guinée-Bissau”.

Emmanuel Macron a tenu à “féliciter le président [Umaro Sissoco Embalo] pour son élection à la présidence de la Cédéao […] dans un contexte inédit que vous venez de rappeler : celui d’un défi sécuritaire pour toute l’Afrique de l’Ouest, avec une extension du terrorisme, avec un défi pour la stabilité politique et la multiplication de coups d’État dans plusieurs pays”.

– Le défi de la stabilité sécuritaire et politique dans la sous-région

Soulignant que la France et la Guinée-Bissau ont “un agenda bilatéral,” le chef d’État français et son homologue bissao-guinéen ont également parlé de la situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry, qui ont subi des coups d’État au cours des deux années passées.

“Nous avons longuement évoqué le risque de déstabilisation que la situation au Sahel fait porter sur l’ensemble de la région de l’Afrique de l’Ouest et j’ai réitéré au Président, la détermination de la France, d’abord à rester engagée au Sahel et dans toute la région, mais aussi à changer sa doctrine et les modalités” de son action dans la région, a déclaré le Président français.

Il a précisé que cela se ferait à travers, d’une part, “un soutien aux armées (formation, équipement, accompagnement et non pas en substitution, en quelque sorte, à celles-ci), mais d’autre part pour insister sur le fait que la stratégie qui seule peut être efficace face à la multiplication des groupes terroristes, c’est un agenda de sécurité au service des États, mais complétée par un agenda politique de retour de l’État et de ses services dans les territoires libérés des groupes terroristes.

Emmanuel Macron a également souligné la nécessité de compléter celle-ci par “un agenda de développement, de projets, de créations d’opportunités éducatives et économiques pour les populations” et une “synergie entre nos stratégies politiques, sécuritaires et de développement, qui, seule, peut être efficace face au fléau du terrorisme”.

– Un sommet de la Cédéao pour lutter contre les défis sécuritaires et politiques

Le président français a poursuivi son discours en signalant la volonté de son pays de participer à un prochain sommet de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), alors que le Président bissao-guinéen a pris la présidence tournante de l’organisation sous-régionale au début du mois de juillet.

Félicitant son homologue Umaro Sissoco Embalo pour son élection à la tête de la Cédéao, Emmanuel Macron a déclaré que “dans ce contexte, le président [Embalo] a évoqué son intention d’organiser dans les prochaines semaines, les prochains mois, un sommet de la Cédéao, auquel il souhaitait convier la France”.

Le chef d’État français a fait état de la “disponibilité et volonté” de son pays à “coopérer” pour “bâtir cet agenda commun face aux groupes terroristes”.

