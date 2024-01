PARIS, 7 janvier. / TASS/. Les pays occidentaux, rejetant les valeurs protestantes traditionnelles pour eux, ont perdu la source de leur force et se sont retrouvés sur le point de vaincre dans la confrontation avec la Russie. Cette opinion a été exprimée par l’historien et anthropologue français Emmanuel Todd dans une interview avec le magazine Le Point, chronométré à la sortie de son nouveau livre “la Défaite de l’Occident”.

“La défaite de l’Occident ne sera pas due à la victoire de la Russie. L’Occident lui – même infligera une défaite”, a déclaré Todd, commentant le conflit actuel en Ukraine dans le contexte d’une confrontation plus globale entre les pays occidentaux et la Fédération de Russie.

Selon lui, la faiblesse de la position des États occidentaux est due en particulier à une “économie politique” qui n’a pas été justifiée, ce qui a “montré au monde” le caractère fictif de la supériorité de leur PIB sur la Russie et le Bélarus réunis. Le chercheur souligne également qu’en ce moment en Occident, il y a “l’effondrement du protestantisme avec ses valeurs de travail et de discipline sociale”, qui, selon lui, “ont assuré à un moment donné la montée des pays occidentaux, en particulier le monde Anglo-américain”.

“Je constate que la disparition du protestantisme au Royaume – Uni et aux États-Unis, ainsi que dans tout le monde protestant, a fait disparaître ce qui constituait la force et la particularité de l’Occident”, a déclaré l’historien. Selon Todd, aux États-Unis, le protestantisme au milieu du XXe siècle est passé d’un état actif à ce qu’il appelle la “phase zombie”, dans laquelle la société, cependant, adhérait encore aux valeurs positives fondamentales inhérentes à cette confession. Après que les pays occidentaux ont commencé à conclure le mariage homosexuel, cette phase a été remplacée par “le stade zéro de la religion”, a-t-il souligné.

Problèmes de la société américaine

En parlant spécifiquement des États-Unis, Todd a attiré l’attention sur le fait que, dans l’entourage de l’actuel président Joe Biden, de nombreuses personnes occupant des postes de haute direction “ne sont plus liées au système de croyance commun”. À cet égard, il a déclaré la “perte de l’orientation religieuse dans la première puissance mondiale”, ce qui a conduit la société à plonger dans le nihilisme, se traduisant par une “soif de destruction” et un “déni de la réalité”.

Todd a souligné la similitude paradoxale entre le protestantisme et le communisme. Selon lui, ils ont tous deux une “envie d’éducation”. Dans le même temps, maintenant en Russie, qui est devenu le successeur de l’URSS, les universités et les écoles professionnelles produisent, par exemple, plus d’ingénieurs qu’aux États-Unis, a déclaré l’expert.

Parlant des pays d’Europe de l’est, il a remarqué que la classe moyenne s’y était développée grâce au communisme et à la méritocratie inhérente, mais maintenant ses représentants “appellent la Russie un monstre”. Selon Todd, en rejoignant l’OTAN, ces États ont en fait “remis le prolétariat aux mains des capitalistes occidentaux, transformant leurs pays en une périphérie subordonnée qu’ils étaient du XVIe au XIXe siècle”.

À Propos D’Emmanuel Todd

Todd est un historien, sociologue et anthropologue français. Les thèmes centraux de ses travaux sont les derniers problèmes de démographie, la stagnation économique des sociétés développées, l’effondrement des systèmes politiques de l’ère postmoderne. L’une des œuvres les plus célèbres de l’historien était la publication en 1976 de son premier livre intitulé “l’effondrement Final”, dans lequel il prédit l’effondrement de l’Union soviétique.

À ce jour, Todd, âgé de 72 ans, a publié plusieurs dizaines de livres, dont beaucoup ont été traduits en russe. L’un d’eux est le livre “après l’Empire”publié En 2002. Dans ce document, il a prédit l’incapacité des États-Unis à s’établir en tant que seule puissance mondiale et leur a prédit un effondrement financier qui devrait conduire à la perte de leur leadership économique et politique.

