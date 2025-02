À deux kilomètres de leur siège habituel, les dirigeants européens se réunissent pour repenser la défense du continent. Les divisions persistent face à l’urgence stratégique.

Il y a très exactement sept kilomètres entre le Justus Lipsius, l’immeuble qui abrite le Conseil, et le Palais d’Egmont, qui accueille ce lundi 3 février les 27 pour une « retraite » consacrée à la défense. En l’occurrence, le terme « retraite » n’est pas forcément le plus heureux si on pense à l’expression « battre en retraite »… Pourquoi les dirigeants européens ont-ils tenu à se déplacer de sept kilomètres par rapport à leur lieu ordinaire de cogitations ?

Les raisons ne sont pas très claires. Changer de cadre pour penser différemment ? S’éloigner de la fosse aux lions des journalistes et des indiscrétions ? Le nouveau président du Conseil, Antonio Costa, était à l’origine plus ambitieux puisqu’il avait d’abord proposé une retraite au château de Limont, près de Liège, à 77 kilomètres du siège ordinaire du Conseil. La distance a été réduite à 2,3 km à pied, semble-t-il pour des commodités de presse qu’il n’était pas aisé d’installer aussi loin, dans un espace plus exigu…

Une délocalisation qui flirte avec l’absurde

Finalement, les 27 battent en retraite et se retrouveront au palais d’Egmont, à Bruxelles. La presse audiovisuelle y sera présente, les doorsteps (propos de pas de porte) des dirigeants habituels sont maintenus. Donc, finalement, on se retrouve à déplacer un sommet européen à deux kilomètres de son lieu habituel pour un coût bien supérieur. Les réflexions des dirigeants sur la défense européenne méritaient sans doute cet effort budgétaire…

En tout cas, il sera fortement question des questions financières et de manière urgente. « On ne peut pas attendre 2028, l’année de lancement du prochain budget européen multiannuel, quand la guerre fait rage à nos portes », confirme un haut fonctionnaire européen. Où trouver l’argent ? Plusieurs pistes seront débattues : solliciter la Banque européenne d’investissement qui peut d’ores et déjà financer par prêts des biens à double usage (civil et militaire).

Dépenser plus, oui, mais comment ?

Faut-il aller plus loin et élargir le mandat de la BEI aux besoins purement militaires ? Faut-il effectuer un deuxième emprunt commun dédié à la défense ? Faut-il un financement intergouvernemental via un SPV (special purpose vehicule) pour un besoin spécifique que chaque État garantit ? Faut-il, comme la France et l’Italie le réclament, sortir les dépenses militaires de la limite des 3 % de déficit du cadre européen ? Antonio Costa souhaite une « discussion franche » qui alimente ainsi le futur Livre blanc de la défense que le commissaire Kubilius devrait publier en mars. Les 27 débattront des relations transatlantiques (sans Donald Trump). Une session de travail se fera en présence de Mark Rutte, le secrétaire général de l’Otan. Et, pour la première fois depuis le Brexit, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, sera également invité à une session de travail.

