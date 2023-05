Les guerres par procuration et les rivalités entre superpuissances dans les pays du Sud

Le monde est en train de changer. En fait, il subit des changements sismiques qui ont précédé de longue date la guerre russo-ukrainienne et les récentes tensions américano-chinoises dans le détroit de Taïwan.

En fait, la débâcle des États-Unis en Irak et au Moyen-Orient, ainsi que leur humiliante retraite d’Afghanistan, n’étaient que des signes du déclin de leur puissance.

D’éminents stratèges néoconservateurs américains ont affirmé dans « Rebuilding America’s Defenses : Strategies, Forces, and Resources For a New Century », que les politiques d’intervention agressives étaient destinées à maintenir les grandes puissances émergentes, comme la Chine, en dehors des zones désignées comme domaines géopolitiques des États-Unis. Elles visaient à « préserver et étendre la position de leader mondial (des États-Unis) (en) maintenant la prééminence des forces militaires américaines. »

Ils ont échoué et l’avenir semble prendre une direction différente de celle que Dick Cheney, John Bolton, Richard Perle et Paul Wolfowitz avaient espérée.

Au lieu de cela, un tout nouvel ordre mondial est en train d’émerger, un ordre qui n’est guère centré sur les seules priorités américano-occidentales.

En effet, ce qui s’est passé depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine en février 2022 et la visite provocatrice de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, à Taipei en août de la même année, n’est qu’une accélération d’une dynamique existante de changements mondiaux, allant de l’émergence de nouvelles alliances économiques à des formations géopolitiques, en passant par des guerres de territoire et, bien sûr, des discours politiques contradictoires.

Ces changements sont actuellement visibles au Moyen-Orient, en Afrique et, en fait, dans une grande partie de l’hémisphère Sud.

Si cette évolution peut être considérée comme positive, dans la mesure où un monde bipolaire ou multipolaire peut offrir des alternatives aux pays qui ont subi l’exploitation et la violence des États-Unis et de l’Occident, elle peut aussi avoir – et aura – des manifestations négatives.

Plus qu’une lutte de pouvoir

Bien que la guerre actuelle au Soudan soit considérée comme une lutte de pouvoir entre deux généraux rivaux ou, plus exactement, deux seigneurs de guerre corrompus, le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Dagalo, ou Hemedti, elle est aussi en partie le résultat d’une lutte de pouvoir régionale et, de plus en plus, mondiale. La dimension régionale et mondiale du conflit au Soudan est elle-même une expression de l’évolution de l’ordre mondial et de la lutte intense pour les ressources et les zones géographiques critiques.

Le Soudan est l’un des pays africains les plus riches en matières premières, dont une grande partie reste inexploitée en raison des conflits sur plusieurs fronts et à plusieurs niveaux, en commençant par le Sud – qui a conduit à la sécession de la République du Sud-Soudan, puis l’Ouest, à savoir le Darfour et, à l’heure actuelle, partout ailleurs.

La guerre civile Nord-Sud et la crise du Darfour ont également été soutenues et prolongées par des parties extérieures, qu’il s’agisse des voisins du Soudan ou de puissances mondiales. Malheureusement, dans tous ces cas, les résultats ont été terribles en termes de pertes humaines et matérielles.

Le Soudan n’est cependant pas une exception. Les guerres par procuration dans le Sud ont été l’une des principales caractéristiques de la guerre froide entre Washington et Moscou, jusqu’à l’effondrement de l’Union soviétique en 1989-92. Le démantèlement de l’URSS n’a toutefois fait qu’exacerber la violence, cette fois par le biais de guerres menées ou soutenues par les États-Unis au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Maintenant que la rivalité mondiale est de retour, les conflits mondiaux, en particulier dans les régions stratégiques et riches en ressources où les allégeances politiques ne sont pas claires, sont également de retour.

Le Soudan ne sera pas le dernier de ces conflits

Ce qui complique aujourd’hui la situation au Soudan, c’est l’implication d’autres acteurs régionaux, chacun avec un ensemble d’intérêts spécifiques, qui profitent de l’affaiblissement rapide du leadership des États-Unis qui, jusqu’à récemment, étaient le principal hégémon politique et militaire du Moyen-Orient.

Les changements actuels dans les relations de pouvoir au Moyen-Orient – comme dans d’autres parties du monde – sont également significatifs dans des contextes historiques, et pas seulement politiques actuels.

L’histoire inversée

Depuis la signature de l’accord Sykes-Picot en 1916 entre les anciennes puissances coloniales – la France et la Grande-Bretagne – avec une participation mineure, mais néanmoins importante, de la Russie tsariste, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, ainsi que l’Asie centrale, ont été divisés en diverses sphères d’influence. Les priorités mondiales étaient alors presque entièrement occidentales.

La révolution bolchevique de 1917 a marqué un tournant dans l’histoire du monde, car elle a semé les graines de la possibilité d’un nouveau bloc mondial pour rivaliser avec la domination occidentale.

Il a fallu des décennies pour que ce nouveau bloc émerge. En 1955, le Pacte de Varsovie est né, unifiant l’Union soviétique et ses alliés contre l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), une alliance militaire occidentale qui avait vu le jour six ans plus tôt.

La rivalité entre les deux camps s’est exprimée par une concurrence économique féroce, une guerre froide politique, un conflit militaire de faible intensité, des guerres par procuration et deux discours idéologiques distincts qui ont défini notre compréhension de la politique mondiale pendant une grande partie du XXe siècle.

Tout cela a connu une fin amère au début des années 1990. L’OTAN a gagné, tandis que le Pacte de Varsovie et l’URSS se sont désintégrés rapidement et de la manière la plus humiliante qui soit. C’était « la fin de l’histoire », a déclaré Francis Fukuyama. C’était l’ère du triomphalisme occidental et, par extension, de nouvelles guerres coloniales, en commençant par le Panama, puis l’Irak, la Serbie, l’Afghanistan, l’Irak à nouveau, et ailleurs.

La Chine a joué un rôle dans tout cela, pas encore en tant qu’acteur politique mondial majeur, mais en tant qu’adversaire digne de ce nom et allié précieux. La visite historique du président américain Richard Nixon à Pékin en 1972 a contrecarré les efforts d’unification de l’Orient contre l’impérialisme américano-occidental. Ce voyage, qui a prétendument « changé le monde » – selon l’évaluation de l’ambassadeur de l’époque, Nicholas Plat – a effectivement eu des conséquences. Il a marqué le début de la fin de l’Union soviétique en donnant à Washington un avantage massif et une impulsion stratégique sur ses rivaux.

Mais l’histoire est aujourd’hui en train de s’inverser d’une manière que seuls quelques géopoliticiens auraient pu prédire.

Les nouvelles puissances

La voie à suivre n’est pas tout à fait claire. Mais de nombreux signes, accompagnés de changements tangibles, suggèrent que le monde est en train de se transformer. Toutefois, cette métamorphose est plus visible dans certaines régions que dans d’autres. Le bras de fer géopolitique entre les anciens et les nouveaux rivaux mondiaux est le plus visible au Moyen-Orient et en Afrique, en plus, bien sûr, de l’Amérique du Sud, de l’Asie de l’Est et des régions du Pacifique. Chacune de ces régions connaît sa propre réorganisation des relations et des dynamiques de pouvoir.

Au Moyen-Orient, par exemple, l’Iran semble sortir de l’isolement imposé par l’Occident, tandis que l’Arabie saoudite remet en question son statut d’ancien régime client.

Ce dernier mouvement est particulièrement troublant pour Washington, car il remet en question deux niveaux de domination occidentale au Moyen-Orient : celui qui a suivi l’accord Sykes-Picot de 1916, divisant ainsi la région en sous-régions sous la « protection » et l’influence de l’Occident, et celui qui a résulté de l’invasion de l’Irak par les États-Unis et l’OTAN. Avec une influence politique massive, une présence militaire toujours plus importante et une monnaie américaine militarisée, Washington a dominé le Moyen-Orient sans concurrence sérieuse pendant de nombreuses années. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Depuis des années, la Russie et la Chine revendiquent des droits dans la région, mais en utilisant des mécanismes qui n’ont rien à voir avec le style occidental de l’ancien colonialisme et du néocolonialisme. Alors que les Russes ont puisé dans leur longue tradition soviétique de coopération, les Chinois ont eu recours à une histoire plus ancienne de commerce amical et d’échanges culturels.

Maintenant que Pékin a développé une approche plus franche et sans complaisance de la politique étrangère, le statut de la Chine en tant que nouvelle superpuissance démontrera son efficacité au Moyen-Orient d’une manière sans précédent. En fait, c’est déjà le cas. Les récents accords entre l’Iran et l’Arabie saoudite ont constitué une formidable réussite pour la Chine nouvellement orientée vers la politique, mais le chemin à parcourir est encore très difficile, car la région regorge de prétendants étrangers et de conflits anciens et nouveaux. Pour réussir, la Chine doit se présenter comme un modèle nouveau et meilleur, à opposer à l’exploitation et à la violence occidentales.

Mais la Chine ne détient pas toutes les clés, car les États-Unis et leurs alliés occidentaux et régionaux continuent d’exercer une influence considérable. Par exemple, les Émirats arabes unis apparaissent comme un acteur puissant dans la guerre actuelle au Soudan.

Ce qui est certain, c’est que les conséquences de la lutte actuelle pour les ressources, l’influence et la domination sont susceptibles de conduire à des conflits moins importants, bien que sanglants, en particulier dans les pays politiquement et socialement instables. Le Soudan entre parfaitement dans cette catégorie, ce qui rend sa guerre actuelle particulièrement alarmante.

Bien que l’on ait beaucoup parlé de l’or du Soudan, de son potentiel agricole et de son immense richesse en matières premières, la lutte pour le Soudan par des parties extérieures est essentiellement une guerre de territoire en raison de la situation géopolitique inégalée du Soudan. L’Égypte, l’Éthiopie, les Émirats arabes unis, Israël et d’autres pays sont tous désireux de sortir vainqueurs de cette guerre. La Russie suit la situation de près depuis ses différentes bases africaines. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France se méfient des conséquences désastreuses d’une intervention directe et du prix tout aussi coûteux de l’absence d’intervention. La Chine évalue encore les défis et les opportunités.

L’issue de la sanglante guerre du Soudan est susceptible de redéfinir non seulement les équilibres politiques du Soudan, mais aussi les rapports de force de l’ensemble de la région.

source : Antiwar via Arrêt sur Info

