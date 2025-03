Le compte X officiel du président ghanéen John Mahama a été piraté pendant 48 heures, et des cybercriminels l’ont utilisé pour promouvoir un projet frauduleux de crypto-monnaie, a confir…

Le compte X officiel du président ghanéen John Mahama a été piraté pendant 48 heures, et des cybercriminels l’ont utilisé pour promouvoir un projet frauduleux de crypto-monnaie, a confirmé mardi le porte-parole de la présidence.

Le piratage, qui a commencé samedi, a été remarquée pour la première fois dimanche lorsque le compte compromis a commencé à publier des messages de soutien à Solana Africa, une arnaque prétendant à tort être “dirigée par le président ghanéen John Mahama pour rendre les paiements gratuits à travers l’Afrique en utilisant la blockchain Solana”.

“Le compte X du président a été compromis et nous avons pris des mesures pour en reprendre le contrôle. Le compte a maintenant été entièrement restauré et nous exhortons le public à ignorer tout message suspect lié à la crypto-monnaie provenant de ce compte”, a déclaré mardi Kwakye Ofosu à l’AFP.

Les messages postés sur le réseaux demandaient aux partisans de Mahama d’investir dans Solana Africa.

Solana est une cryptomonnaie et une chaîne de blocs (ou “blockchain”, en anglais), c’est-à-dire une grande base de données stockant la trace de transactions de manière sécurisée et infalsifiable, lancée en 2020 et qui connaît une forte croissance.

Cette violation met en évidence les préoccupations croissantes suscitées par la montée des escroqueries liées aux crypto-monnaies en Afrique, où les actifs numériques ont gagné en popularité, mais où la surveillance réglementaire reste faible.

Les escrocs détournent fréquemment des comptes vérifiés pour promouvoir de fausses opportunités d’investissement.

En juillet 2023, le compte X du chef de l’opposition sud-africaine Julius Malema avait été piraté et utilisé pour promouvoir un projet frauduleux de NFT.

Les experts en cybersécurité avertissent que les personnalités de haut niveau doivent renforcer les mesures de sécurité pour éviter de telles violations.

“Les personnalités éminentes, en particulier celles qui sont au gouvernement, doivent mettre en place des contrôles de sécurité rigoureux”, a déclaré Abubakar Issaka, expert en cybersécurité au Centre pour la cybersécurité et la protection des données (CCD).

“L’authentification à deux facteurs ne suffit plus. Ils doivent également surveiller les activités de connexion, limiter l’accès des applications tierces et disposer d’une équipe dédiée assurant une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de leurs comptes afin de détecter et de neutraliser toute activité suspecte avant qu’elle ne s’aggrave”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Bien que Solana ait gagné du terrain en Afrique en raison de ses frais de transaction moins élevés que ceux de Bitcoin et d’Ethereum, les escrocs utilisent de plus en plus son nom pour tromper les investisseurs peu méfiants.

La page Facebook de Solana Africa renseigne un numéro de téléphone basé au Nigeria, pays connu pour ses arnaques virtuelles.

