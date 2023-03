Guinée : Doumbouya accueille des Guinéens rapatriés de Tunis

Le président de la transition guinéenne Mamady Doumbouya a pris des dispositions urgentes pour rapatrier les Guinéens vivants en Tunisie.

Le premier convoi de cette opération de rapatriement est arrivé ce mercredi 1er mars 2023 à l’aéroport international Ahmed SékouTouré. Ces Guinéens arrivés à bord d’un vol spécial ont été accueillis aux environs de 20h par le président de la transition, colonel MamadI Doumbouya.

« Bienvenus à la maison » a déclaré le chef de la junte guinéenne à l’endroit des 49 Guinéens rapatriés d’urgence de la Tunisie. « Pour moi, notre position, vision de la situation en Tunisie est ni acceptable, ni normal » a dit Mamadi Doumbouya

Le président guinéen déplore ce qui se passe dans ce pays maghrébin. « Nous n’acceptons pas cette vision parce que nous sommes panafricains et l’assumons » a-t-il ajouté.

L’Afrique est un continent que personne ne peut séparer selon Mamadi Doumbouya qui annonce que tous les Guinéens qui sont là-bas souhaitant revenir seront ramenés au pays.

« Nous allons continuer à les chercher et je voudrais dire à nos concitoyens qu’un pont aérien sera là pour aller chercher tous les Guinéens qui voudront rentrer au pays. Nous sommes panafricains, ici tout le monde a sa place », a indiqué Mamadi Doumbouya.

En Tunisie, les Africains noirs subsahariens sont persécutés suite aux propos à « caractère racistes » du président tunisien Kaïs Saïed.

« Nous étions entre marteau et l’enclume. Il y a avait une tracasserie sans précédent qui a été déclenchée par le gouvernement et la haine de la population contre les Africains subsahariens Noirs. Et on s’est retrouvé dans cette situation », témoigne Mamadou Alpha Barry, étudiant ramené au pays par les autorités guinéennes.

Selon le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger, 131 Guinéens voulant rentrer au pays ont été répertoriés.

« 49 sont venus et ils restent 82. Le pont aérien va continuer parce qu’il y en a qui sont dans d’autres villes comme Jerba, et au fur à mesure qu’ils vont venir, ils seront rapatriés », a précisé Dr Morissanda Kouyaté.

