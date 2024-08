Fred Trump III, le neveu de l’homme d’affaires, affirme qu’il donnera son bulletin de vote pour Kamala Harris et non pour Donald Trump en novembre prochain. Il l’accuse notamment de propos racistes et dégradants envers les personnes en situation de handicap.

Une famille loin d’être unie. Fred Trump III, neveu de Donald Trump, a annoncé à la presse américaine qu’il prévoyait de voter pour la démocrate Kamala Harris et non pour son oncle à l’élection présidentielle de novembre prochain. Il assure cependant qu’il assistera à l’investiture si Donald Trump est élu président des États-Unis et s’il est invité.

Auprès du Washington Post, Fred Trump III a indiqué avoir déjà donné sa préférence aux démocrates plutôt qu’à son oncle lors des derniers scrutins, en votant pour Hillary Clinton en 2016, puis pour Joe Biden en 2020.

La nièce de Donald Trump, et sœur de Fred Trump III, avait déjà publié en 2020 un livre dénonçant le comportement de son oncle, le décrivant comme un menteur pathologique.

“Un niveau de folie inacceptable”

Interrogé par CNN sur son absence de prise de parole publique au moment de la première candidature de Donald Trump, le fils du frère aîné de l’homme d’affaires s’explique. “Quand (Donald Trump) s’est présenté pour la première fois (en 2016), une partie de la famille a pensé que c’était juste un coup de pub et qu’il ne pensait pas gagner, voire qu’il ne voulait pas gagner”, dit-il.

Finalement, le magnat de l’immobilier s’impose face à Hillary Clinton, contrairement à ce qu’annonçait la plupart des sondages. “Mais on ne pensait pas qu’il pouvait faire trop de dégâts”, assure son neveu.

“Maintenant, j’ai décidé de soutenir Kamala Harris parce que la situation a dépassé un niveau de folie à un point inacceptable. Je pense fermement que nos libertés sont en danger et que Kamala Harris est la seule à pouvoir empêcher les dissensions et le recul de la liberté dans notre démocratie”, explique Fred Trump III.

Des “choses horribles”

“Toutes les familles ont leur oncle fou. Mon oncle Donald est complètement fou (‘atomic crazy’, en anglais) et il a marqué l’histoire familiale de son empreinte”, accuse également son neveu auprès de ABC News.

Actuellement en pleine promotion de son nouveau livre All in the family: the Trumps and how we got this way (Ça reste en famille: les Trump et comment on en est arrivé là), Fred Trump III assure qu’il lui arrive de parfois de “frémir” en observant son oncle actuellement en campagne pour retrouver la Maison Blanche. “Est-ce bien le même homme que j’ai connu? (…) Qu’est-ce qui l’a poussé à agir de la sorte?”, se demande à certains moments son neveu.

“(Donald Trump) m’a fait des choses vraiment horribles, et certaines personnes diront: ‘Comment peux-tu encore vouloir avoir une relation avec lui?'”, ajoute Fred Trump III sans donner de détails. “C’est mon oncle. Il fait partie de ma famille, et cela signifie beaucoup pour moi”, justifie-t-il ensuite.

“Des positions racistes”

Dans son livre, Fred Trump III mentionne un épisode concernant son oncle Donald Trump, alors qu’il avait “environ 10 ans” et se trouvait chez ses grands-parents.

L’enfant entend soudainement le magnat de l’immobilier crier et s’approche, constatant que la voiture de Donald Trump est marquée par deux entailles. “Il a utilisé le mot en -n (nègre NDLR) deux fois pour désigner qui, selon lui, avait probablement fait (ces marques)”, assure Fred Trump III. L’entourage de Donald Trump a de son côté réagi dénonçant de “fausses informations”.

“Je ne crois pas qu’il soit raciste”, estime pour autant son neveu, mais “il lui arrive d’adopter des positions que les gens que je considère comme racistes expriment”.

Selon Fred Trump III, Donald Trump est plutôt un pragmatique. “Je pense simplement qu’il utilise les gens, qu’ils soient noirs ou non. (…) Et une fois qu’il a obtenu ce qu’il voulait, soit des votes, il les jette”, dit-il.

“Je ne vais pas le changer”

Fred Trump III mentionne également un autre épisode qui l’aurait convaincu de dénoncer le comportement de l’ancien président. Il évoque ici des propos tenus, selon lui, par son oncle en 2020 sur les personnes en situation de handicap. “Ces gens, toutes ces dépenses. Ils devraient juste mourir”, a affirmé Donald Trump, d’après son neveu.

“Il parle d’êtres humains qui ont des gros problèmes et la première chose qu’il dit, c’est qu’ils devraient juste mourir”, accuse Fred Trump III, qui a lui-même un fils souffrant de graves troubles du développement.

Le neveu de Donald Trump se dit peu optimiste sur la possibilité d’évolution de son oncle. “Je ne vais pas le changer, je ne pense pas que quiconque puisse le changer”, affirme-t-il, avant d’ajouter malgré tout: “j’espère que s’il n’est pas élu, il se calmera”.

Par: BFM

