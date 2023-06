Joe Biden a chuté, sans dommage apparent, lors d’une cérémonie militaire jeudi 1er juin à Colorado Springs, dans l’ouest des États-Unis

ETATS-UNIS – Voilà qui ne va pas apaiser les craintes concernant sa santé. Joe Biden a chuté, sans dommage apparent, lors d’une cérémonie militaire ce jeudi 1er juin à Colorado Springs, dans l’ouest des États-Unis. La faute à un sac de sable qui se trouvait sur son chemin.

Si la Maison Blanche n’a pas donné tout de suite d’indications sur l’incident et ses éventuelles conséquences, il y en a un qui n’a pas manqué de réagir : son adversaire Donald Trump.

BREAKING: Biden takes a big fall on stage just now at the U.S. Air Force Academy graduation pic.twitter.com/GxkMbpyoNo — Jake Schneider (@jacobkschneider) June 1, 2023

« Ah oui, il est tombé ? J’espère qu’il ne s’est pas fait mal… C’est dingue. Il faut faire gaffe à ce genre de trucs ! Quitte à devoir marcher sur la pointe des pieds ou ramper… », a-t-il raillé alors qu’il venait d’être informé de cette chute lors d’une conférence de presse.

🚨 BREAKING: Trump reacts to Biden falling pic.twitter.com/j8Rz7VJoH4 — Benny Johnson (@bennyjohnson) June 1, 2023

En effet, cet accident donne encore du grain à moudre à l’opposition républicaine qui brandit son âge avancé, 80 ans, comme angle d’attaque fréquent. Surtout depuis qu’il a annoncé se lancer dans la campagne pour la présidentielle 2024.

Des blessures et des chutes

Joe Biden est le plus vieux président américain en exercice et sa santé est scrutée de très, très près. Et ce n’est pas la première fois qu’il chute face aux caméras. En juin dernier, il était tombé en descendant de vélo dans le Delaware alors qu’il voulait saluer des passants.

Avant cela, en novembre 2020, alors qu’il était déjà élu mais pas encore président, il s’était fracturé le pied alors qu’il jouait avec l’un de ses deux bergers allemands, Major. Ensuite, en mars 2021, il avait trébuché à trois reprises alors qu’il montait l’escalier menant à son avion. Il était tombé sur son genou en se rattrapant in extremis grâce à sa main droite sur la rampe métallique, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Toutefois, en novembre 2021, son médecin Kevin O’Connor, qui le suit depuis plus d’une dizaine d’années, avait souligné lors d’un bilan de santé que Joe Biden était « en bonne santé », « vigoureux » et « apte » à remplir sa fonction.

Idem en 2022, où le praticien a conduit une série d’examens, dont en particulier « un examen neurologique extrêmement détaillé », selon un rapport rendu public par la Maison Blanche. Il l’a jugé « en bonne santé », « vigoureux » et « apte » à remplir ses fonctions.

En février de cette année, il a été opéré d’une « petite » lésion sur la poitrine, qui s’est révélée cancéreuse après examen, a fait savoir son médecin en chef indiquant que « tous les tissus cancéreux avaient été enlevés avec succès ».

« Je me sens bien »

Certains opposants du président assurent même qu’il n’aurait plus toute sa tête, au vu de certains moments de confusion et de son élocution heurtée.

Il avait quelque peu choqué son auditoire en septembre dernier lors d’une conférence sur l’insécurité alimentaire et l’obésité. Joe Biden avait alors interpellé Jackie Walorski. Problème : l’élue républicaine, qui représentait l’État de l’Indiana, était morte dans un accident de voiture un mois auparavant. « Jackie êtes-vous là ? Où est Jackie ? » Il a ensuite, semble-t-il, réalisé sa bourde : « Je pense qu’elle aurait dû être ici. » « Il pensait très fort à elle », avait tenté de justifier la porte-parole Karine Jean-Pierre. « Je ne trouve pas que ce soit troublant », avait-elle assuré.

« Je me sens bien », a répondu en avril le président démocrate à une question sur son âge lors d’une conférence de presse commune avec son homologue sud-coréen Yoon Suk Yeol à la Maison Blanche.

Nikki Haley, républicaine de 51 ans qui vient de se lancer dans la course pour 2024, a réclamé mercredi des tests d’aptitude intellectuelle pour tout élu de plus de 75 ans. Ce qui s’appliquerait aussi à Donald Trump, 76 ans, qu’elle défie par sa candidature.

