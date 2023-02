Journée Mondiale des zones humides : Des élèves de l’école des eaux et forêts sensibilisés sur le rôle capital des zones humides

Le Mali a célébré, le vendredi 17 février 2023, la Journée mondiale des zones humides. La célébration de cette année a été consacrée à la sensibilisation du grand public. Ladite journée a été organisée par Wetlands international, en collaboration avec la direction nationale des Eaux et forêts du Mali. L’événement a permis de sensibiliser les jeunes élèves de l’école des eaux et forêts de Tabacoro sur cette problématique environnementale

« Il est urgent de restaurer les zones humides », tel est le thème central retenu pour l’édition 2023 de la Journée mondiale des zones humides. Une journée célébrée au Mali sous les auspices de Wetlands international. Le Mali étant particulièrement engagé dans la protection de l’environnement, l’objectif recherché par cette organisation était de sensibiliser les élèves de l’école des eaux et forêts de Tabacoro, de les inviter à une prise de conscience pour la protection de la biodiversité afin qu’ils puissent intégrer le rôle qu’ils doivent jouer pour la préservation des écosystèmes.

Plusieurs temps forts ont marqué cet évènement, notamment la conférence débat animée par le colonel major Soumana Timbo sur l’importance des zones humides, les défis auxquels elles sont confrontées et leur restauration. « Le Mali est un vaste territoire de zones humides avec des rivières connues et leurs zones inondables, des marécages, des lacs. Les zones humides sont indispensables au bien-être des Maliens compte tenu des avantages et services qu’elles apportent, notamment leurs contributions à notre alimentation par le biais des poissons et autres produits forestiers non ligneux, d’où l’importance de les préserver », a-t-il déclaré.

Le conférencier du jour a éclairé la lanterne des élèves de l’école des eaux et forêts sur le rôle des zones humides qui, selon lui, sont le berceau de la diversité biologique et fournissent l’eau et la productivité primaire dont un nombre incalculable d’espèces de plantes et d’animaux dépendent pour leur survie. « Au-delà de la sensibilisation du grand public aux zones humides, cette Journée célèbre également l’anniversaire de la signature de la convention de Ramsar en Iran, par 157 pays, le 2 février 1971. Et le Mali a adhéré à cette convention le 25 Septembre 1987, s’engageant ainsi à mettre en œuvre une politique de gestion durable des écosystèmes humides », a indiqué le Directeur régional pour les pays du sahel de wetlands international, Dr. Karounga Keit.

Avant de faire savoir qu’à ce jour, le Mali a classé quatre sites sur la liste des sites Ramsar d’importance internationale, soit 42 046, 4 km2 représentant une large variété d’écosystèmes humides. « Il s’agit des sites du delta intérieur du Niger couvrant les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou ; du Lac Magui dans la région de Kayes ; du Lac Weignia dans la région de Koulikoro et la plaine inondable de Sourou dans la région de Mopti », a-t-il cité. Enfin, il a invité les uns et les autres à jouer leur partition pour la sauvegarde des zones humides.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :