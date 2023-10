La Cour suprême de New York réintègre tous les employés licenciés pour non-vaccination et ordonne les arriérés de paiement

La Cour suprême de l’État a jugé qu’être vacciné « n’arrête pas » la propagation du COVID-19

Une Cour suprême de l’État de New York a ordonné que tous les employés de la ville de New York licenciés parce qu’ils n’étaient pas vaccinés soient réintégrés avec arriérés de salaire.

Le tribunal a estimé lundi qu ‘«être vacciné n’empêche pas un individu de contracter ou de transmettre le COVID-19». Le maire de la ville de New York, Eric Adams, a affirmé plus tôt cette année que son administration ne réembaucherait pas les employés licenciés en raison de leur statut vaccinal.

New York a licencié environ 1 700 employés pour non-vaccination plus tôt cette année après que la ville a adopté un mandat de vaccination sous l’ancien maire Bill de Blasio.

La plupart des personnes licenciées étaient des policiers et des pompiers.

Le président de la FDNY-Uniformed Firefighters Association, Andrew Ansbro, et le président de la FDNY-Uniformed Fire Officers Association, le lieutenant James McCarthy, ont condamné Adams plus tôt cette année après que le maire ait autorisé une exception au mandat de vaccination pour les athlètes et les artistes, alors même que les pompiers étaient toujours licenciés en raison de leur statut. . Les deux hommes ont appelé la ville à étendre l’exception à tous les New-Yorkais.

NYC NE RÉENGAGERA PAS LES TRAVAILLEURS NON VACCINÉS, DIT LE MAIRE

“Nous sommes ici pour dire que nous soutenons la révocation du mandat de vaccination annoncée jeudi par le maire”, a déclaré McCarthy. “Nous pensons qu’il devrait également être prolongé. Nous soutenons la révocation du mandat des athlètes et des artistes qui travaillent à New York. Nous pensons que les personnes qui travaillent pour la ville de New York devraient également voir leur mandat transféré. “

“Si vous souhaitez supprimer l’obligation de vaccination pour certaines personnes de la ville, vous devez la supprimer pour tout le monde dans la ville”, a déclaré Ansbro. “Si vous suivez la science, la science vous dira qu’il n’y a aucun danger pour le moment, et mettre au chômage des centaines de pompiers, policiers et autres secouristes n’est pas dans le meilleur intérêt de la ville. . Ce n’est pas prudent.”

Source: https://www.foxnews.com/

Commentaires via Facebook :