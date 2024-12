La motion de censure, votée le 4 décembre 2024, a été adoptée – une première en France depuis 1962. Tous les regards sont désormais tournés vers le président Emmanuel Macron, qui fait face à une pression croissante pour démissionner, mais a assuré qu’il ne quittera pas son poste avant 2027.

La crise politique française se transforme en un défi complexe et dramatique, avec des répercussions majeures sur la gouvernance nationale, la stabilité européenne et la diplomatie mondiale. Une large partie du public tient Emmanuel Macron pour responsable de ce chaos.

Lors de son allocution télévisée nationale, le soir du 5 décembre, Macron a tenté de rejeter la faute sur «l’extrême droite» et «l’extrême gauche», les accusant de s’être unies pour semer le désordre avant la prochaine élection présidentielle – ou pour en provoquer l’anticipation. Il a fermement exclu l’idée d’une «large cohabitation» comme solution, tout comme celle d’avancer l’élection présidentielle prévue pour 2027.

Une crise née de discordes

Le gouvernement éphémère de Michel Barnier s’est effondré face à une alliance parlementaire inédite entre l’extrême droite (RN – Rassemblement national de Marine Le Pen) et la gauche (Nouvelle Union populaire, incluant LFI – La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, considérée comme une formation d’extrême gauche).Leur grief commun ? Un rejet du projet de budget austère de Barnier, qui visait à réduire le déficit croissant de la France, mais aussi leur refus initial de la nomination de Barnier comme Premier ministre par Emmanuel Macron, qui avait ignoré les résultats des élections remportées par la gauche.

Cependant, Marine Le Pen a été la principale architecte de la chute du gouvernement.

Bien que le projet de budget ait été conçu pour répondre aux préoccupations fiscales, il a déclenché un contrecoup populiste, menant à un vote de censure. Ce dernier a marqué la première destitution d’un Premier ministre par une motion parlementaire depuis 1962, révélant ainsi la profondeur des fractures politiques au sein de la Cinquième République.

Répercussions à travers l’Europe

La tourmente politique en France survient à un moment critique pour l’Union européenne. En tant que principale puissance militaire du bloc et deuxième économie, son instabilité résonne sur tout le continent, affaiblissant la cohésion politique au sein de l’UE et exposant les vulnérabilités de la zone euro. L’Union n’a pas l’habitude de faire face à une crise politique d’une telle ampleur au sein de ses nations centrales.

Pour compliquer davantage la situation, l’Allemagne est absorbée par ses propres incertitudes économiques et électorales, tandis que le retour imminent de Donald Trump à la présidence des États-Unis ajoute une dose d’incertitude à la géopolitique mondiale.

La crise en France met en lumière des défis européens plus larges, tels que la montée du populisme et les pressions fiscales croissantes, menaçant la capacité de l’UE à présenter un front uni dans les négociations commerciales, la politique étrangère et la gouvernance économique.

L’UE a longtemps reposé sur le leadership du couple franco-allemand. Aujourd’hui, les deux nations sont plongées dans des crises profondes : l’Allemagne à un carrefour politique et économique, et la France aux prises avec des turbulences politiques et fiscales.

Pour aggraver les choses, aucun leader de l’envergure de Charles de Gaulle, Willy Brandt, François Mitterrand, Helmut Kohl ou Angela Merkel n’émerge à l’horizon – ces figures sur lesquelles nous comptions autrefois pour sortir leurs nations de telles crises.

Macron sous pression

Avec la démission de Michel Barnier, le président Emmanuel Macron est soumis à une pression intense pour agir de manière décisive. Barnier détient désormais la triste distinction d’être le Premier ministre le plus éphémère de la Cinquième République. Nommer rapidement un nouveau Premier ministre est une nécessité non seulement nationale, mais aussi mondiale. La réouverture de la cathédrale Notre-Dame ce week-end, en présence de Donald Trump et d’autres dignitaires, amplifie l’attention portée à la capacité de Macron à diriger.

Bien que Macron puisse réinvestir Barnier comme Premier ministre intérimaire pour gagner du temps, cela risquerait de donner l’impression qu’il ignore les appels croissants à un changement systémique. Pendant ce temps, les factions de l’opposition et l’opinion publique remettent de plus en plus en question la capacité de Macron à gouverner, alimentant le spectre d’une démission présidentielle. L’allocution télévisée de Macron n’a guère modifié le récit autour de sa survie – ou de la perspective de sa chute potentielle.

Le défi de trouver un nouveau Premier ministre

La formation d’un nouveau gouvernement en France s’avère être une tâche complexe et écrasante. L’alliance Nouvelle Union populaire (NUP), une coalition regroupant les écologistes, les socialistes, les communistes et l’extrême gauche de La France insoumise, forme le groupe le plus nombreux à l’Assemblée nationale française.

Cependant, la NUP n’a pas de majorité suffisante pour gouverner seule, ce qui l’oblige à dépendre du soutien des députés macronistes pour faire passer ses lois.

Une candidate potentielle de la NUP au poste de Premier ministre, Lucie Castets, avait été rejetée par Macron cet été, le président craignant qu’elle n’abandonne ses réformes néolibérales, comme celle des retraites. Cette décision découlait de l’incapacité apparente de sécuriser une majorité stable, malgré la possibilité théorique de combiner les voix de la NUP avec celles des députés macronistes pour faire adopter des lois clés. Cette impasse révèle les fractures profondes de la politique française et soulève des questions sur la capacité de toute coalition à offrir la stabilité nécessaire pour surmonter la crise actuelle.

La question immédiate est de savoir si Macron peut rétablir un semblant de stabilité en nommant rapidement un Premier ministre crédible. En cas d’échec, les forces d’opposition pourraient être renforcées et les appels à sa démission s’intensifieraient. Au-delà de la France, la crise met à l’épreuve la résilience de l’UE à gérer ses divisions internes tout en faisant face à des pressions extérieures, de la menace de Donald Trump à l’affirmation croissante du Sud global.

Des opportunités pour Bruxelles

Au milieu de la crise française, Bruxelles pourrait saisir l’occasion pour faire avancer des initiatives européennes controversées. Parmi elles, l’accord commercial avec le Mercosur, un pacte majeur entre l’UE et plusieurs pays d’Amérique latine, que la France a fermement opposé. Avec l’attention politique française absorbée par ses troubles internes, la Commission européenne pourrait voir là une rare opportunité de contourner la résistance française et de faire approuver l’accord, suscitant de nouvelles polémiques au sein d’une UE déjà fragile.

Les jours à venir seront décisifs pour déterminer si la France et l’UE peuvent surmonter cette tempête – ou si elle s’aggravera en une crise de gouvernance plus large.

source : New Eastern Outlook

Commentaires via Facebook :