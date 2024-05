La diplomatie à trois bandes du tchadien Mahamat Déby

Très fragile sur le plan intérieur où il ne s’impose que grace à l’appui sans failles d’un appareil sécuritaire ultra répressif, Mahamat Déby, qu vient d’être proclamé, malgré la fraude, vainqueur de la Présidentielle de dimanche, s’est imposé, depuis la mort brutale de son père en 2O21, par une grande habileté sur le plan diplomatique

L’objectif de Mahamat Déby, qui vient d’être proclamé officiellement élu comme président lors du scrutin de dimanche, est que les pays voisins ne puissent pas servir de base arrière pour des groupes rebelles tchadiens. Lui qui s’est imposé par une sorte de coup d’était familial aime bien la compagnie des régimes autoritaires. Il a renforcé les liens avec le président Faustin-Archange Touadéra, président de République centrafricaine et allié de la Russie,, ainsi qu’avec le maréchal Khalifa Haftar, qui fait la loi dans l’Est de la Libye.

Au Soudan, le dirigeant tchadien joue la carte du général rebelle et redoutable Mohamed Hamdan Daglo, soutenu par les Émiratis. . « Ces rapprochements ont permis au Tchad de mener des opérations militaires contre des rebelles tchadiens sur des territoires centrafricains et libyens, estiment les experts de Crisis Group. Mahamat Déby s’est ensuite positionné sur l’échiquier géopolitique régional en préservant sa relation étroite avec la France, mais aussi en ouvrant la porte à de nouveaux partenariats sécuritaires et économiques avec les Emirats arabes unis, la Hongrie et plus récemment la Russie. »

Ces nombreuses passerelles avec des pays tres éloignés du pré carré français, voire hostiles à Emmanuel Macron comme Vladimir Poutine, permettent de faire monter les enchères auprès de son partenaire français pour être mieux écouté et obtenir davantage d’aide au développement. Il pense à l’équipe- ment de son armée, mais aussi aux ressources disponibles pour électrifier, développer l’agri- culture et le potentiel minier du pays. « En privé, il assure qu’avec 40 000 soldats zaghawa qui le protègent, il n’a vraiment pas besoin des services de Wagner », poursuit son visiteur régulier

.

Les coups d’Etat au Sahel ont fait du Tchad le dernier pôle de stabilité dans la région. Mahamat Déby reste aussi le dernier allié fiable des Occidentaux, à l’exception des Américains qui lorgnent sur son adversaire. « Comme d’autres chefs d’Etat africains, il a le monde entier dans sa salle d’attente, note le journaliste Antoine Glaser. Avec la guerre au Soudan et l’instabilité en Libye, le Tchad représente un enjeu majeur. Il occupe une place géostratégique entre l’Afrique du nord et le sud du Sahara. C’est le dernier drapeau de la présence française dans le Sahel central. »

Source: https://mondafrique.com/

Commentaires via Facebook :