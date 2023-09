L’aide occidentale comme instrument de domination en Afrique “est en train de connaître sa fin”

Qui plus est, “l’Union européenne est en panne de propositions concrètes qui cadrent avec les besoins des pays africains” et le monde occidental démontre “un déclin […] qui s’accélère avec la guerre en Ukraine et aussi qui s’accélère avec la perte d’influence au niveau du Sahel”.

Et ce, alors que durant un an, l’UE a déjà alloué plus de 77 milliards d’euros à l’Ukraine.

Les BRICS se sont mis “en branle”

Alors que l’Occident jure ses grands dieux qu’il ne vise pas l’extraction de ressources du continent africain, ces dénégations ne trouvent plus écho auprès des jeunes Africains aspirant “à de nouveaux modèles de partenariat”, à savoir avec les BRICS ou via les liens bilatéraux avec la Russie, l’Inde, la Chine, a poursuivi l’expert. Cela, alors que le groupe des cinq s’est mis “en branle pour que le monde occidental, qui avait pour pré carré l’Afrique, commence à revisiter sa façon de collaborer”.

“Aujourd’hui, force est de reconnaître que l’entêtement et la sournoiserie de la France vont affecter durablement les relations entre l’Afrique et le monde occidental. Aujourd’hui, la clairvoyance de la jeunesse africaine voit en cette promesse [de von der Leyen, ndlr] un élément de chantage vis-à-vis des BRICS, mais aussi un maintien de l’influence des pays européens, de l’Union européenne et du monde occidental de façon générale”, a-t-il estimé.

Perte d’influence occidentale

Pour M.Nabaloum, suite à la perte d’influence européenne dans les pays africains, “on est face à une balance déséquilibrée en matière de collaboration et de relations ou de partenariats viables”.

“C’est d’ailleurs cette occasion qui a permis à beaucoup d’Africains […] de comprendre très clairement que le monde occidental ne vise que ses intérêts, les Occidentaux [sont là] pour exploiter impunément les peuples et les nations”.