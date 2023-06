Les ministres des Affaires étrangères des BRICS se réunissent début juin en Afrique du Sud, pour discuter élargissement et monnaie commune. Ils ne feront que s’imposer, stimulant la multipolarité, contrairement au G7 et au dollar qui finira par “se transformer en billet du jeu Monopoly”, estime un général français auprès de Sputnik Afrique.

Face au G7, les BRICS accroissent constamment leurs positions et détrônent la primauté du dollar américain, d’après le général Dominique Delawarde, ex-officier supérieur de l’armée française, qui a accordé un entretien à Sputnik Afrique.

L’organisation qui comprend pour l’heure cinq membres (le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud) devient le centre d’intérêt d’une vingtaine de pays qui voudraient y adhérer. Au fur et à mesure de son élargissement, elle serait économiquement plus puissante que le G7, suggère M. Delawarde.

“Si les BRICS -et ils vont le faire je pense- accueillent de nouveaux candidats comme membres à part entière, un ou deux par exemple par année. Petit à petit, […] leur PIB va distancer très vite celui du G7. Le G7 va devenir marginal. Le G7, c’est 30% du PIB mondial. Ça veut dire que 70% du PIB mondial n’est pas dans les pays du G7. Et les puissances basculant de plus en plus”…, a-t-il estimé.

Outre la force économique, les BRICS favoriseront la transition vers la multipolarité et la prédominance occidentale s’écroulera. De plus, les pays africains misent sur une coopération avec l’organisation et avec Moscou, acceptant de prendre part au sommet Russie-Afrique en juillet:

“La Russie et la multipolarité surtout, est en train de gagner tranquillement, sereinement”, a-t-il poursuivi.

Vers une dégringolade du dollar

En effet, la dynamique du changement géopolitique du monde est claire. C’est notamment “en faveur des BRICS, du monde multipolaire et ce monde, que ça plaise ou non aux néoconservateurs américains, ça va se faire et ça se fait. Et le dollar va perdre de sa puissance”, a tranché M.Delawarde tout en ajoutant que ce passage est “incontestable” même s’il pourrait prendre quelques années à se réaliser.

D’après lui, “le dollar américain va se transformer en billet de Monopoly du jeu de Monopoly, sans valeur”.

Et le jour où les Américains perdront la suprématie de la monnaie de réserve qu’est actuellement le dollar, le jour où une majorité d’États refusera d’adopter dans les échanges le dollar, la puissance américaine sera laminée et terminée par une crise énorme”, a-t-il déclaré tout en citant plusieurs experts américains comme MacGregor, Mearsheimer, Hersh qui parlent de même.

Enfin, ce ne sont pas seulement les États-Unis mais l’Occident en général qui est en jeu:

“Le concurrent de l’Occident global, c’est bien les BRICS ou l’Organisation de coopération de Shanghaï, ces organisations menées par la Russie et par la Chine. On est en train de leur donner nous-mêmes un plus de compétitivité”, a précisé l’ex-officier au sujet du refus des pays occidentaux d’acheter des hydrocarbures russes bon marché.

“Et nous, on s’est tiré une balle dans la tête, effectivement. Mais il faut un certain temps pour s’en apercevoir”, a-t-il conclu.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

