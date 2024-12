Alexis Kohler a annoncé lundi 23 décembre à l’Élysée le nom des ministres choisis par le Premier ministre et le président de la République.

POLITIQUE – Promesse tenue d’un casting complet « avant Noël ». Et tant pis, se sont dit Emmanuel Macron et François Bayrou, si ça tombe le jour du deuil national en hommage aux victimes de Mayotte. Malgré des contretemps qui ont empêché l’annonce dimanche 22 dans la soirée, le gouvernement de François Bayrou est bien là avant la date fatidique annoncée par le Premier ministre.

Comme de coutume, c’est le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler, qui a communiqué la liste des ministres nommés par Emmanuel Macron.

Choisi le 13 décembre, le maire de Pau s’était donné comme priorité de former une équipe resserrée sur le plan numérique et la plus ouverte possible politiquement. Chantre du dépassement en politique, il voulait qu’elle comprenne des personnalités de poids, de gauche comme de droite et du centre, afin de « répondre aux urgences » qu’affronte le pays, notamment budgétaires.

Mais le nouveau Premier ministre s’est rapidement pris le mur de l’opposition. Pas convaincue, la gauche – qui lui réclamait notamment de ne pas recourir au 49.3 -, est loin de donner un blanc-seing à une « non-censure ». Du côté de l’extrême droite, le Rassemblement national a assuré que son parti laisserait sa chance au nouvel occupant de Matignon, sauf en cas de « budget qui ressemblerait à celui que nous avons précédemment censuré », pour reprendre les mots du député Sébastien Chenu.

Même les Républicains ont fait durer le suspense plus longtemps que prévu pour participer à cette équipe finalement annoncée peu après 18h30 par Alexis Kohler. La nouvelle équipe de 35 ministres (plus François Bayrou) se réunira pour un premier conseil des ministres le 3 janvier autour d’Emmanuel Macron.

Les 14 ministres

Élisabeth Borne, ministre d’État, de l’Éducation nationale

Manuel Valls, ministre d’État, Outre-mer

Gérald Darmanin, ministre d’État, Justice

Bruno Retailleau, ministre d’État, Intérieur

Catherine Vautrin, Travail

Éric Lombard, Economie

Sébastien Lecornu, Armées

Rachida Dati, Culture

François Rebsamen, Aménagement du territoire

Jean-Noël Barrot, Affaires étrangères

Agnès Pannier-Runacher, Transition écologique

Annie Genevard, Agriculture

Laurent Marcangeli, Action publique

Marie Barsacq, Sports

Les 21 Ministre délégués

Patrick Mignola, Relations avec le Parlement

Aurore Bergé, Égalité femmes-hommes

Sophie Primas, Porte-parole

Philippe Baptiste, Enseignement supérieur

François-Noël Buffet, Sécurité

Astride Panosyan-Bouvet, Travail

Yannick Neuder, Santé

Charlotte Parmentier-Lecocq, Handicap

Amélie de Montchalin, Comptes publics

Marc Ferracci, Industrie

Veronique Louwagie, Commerce

Clara Chappaz, Intelligence artificielle

Nathalie Delattre, Tourisme

Patricia Miralles, Anciens Combattants

Valérie Letard, Logement

Philippe Tabarot, Transport

Françoise Gatel, Ruralité

Juliette Méadel, Ville

Benjamin Haddad, Europe

Laurent Saint-Martin, Commerce extérieur

Thani Mohamed Soilihi, Francophonie

Source: https://www.huffingtonpost.fr/

Commentaires via Facebook :