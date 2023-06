(Note de l’éditeur : Cet article reflète le point de vue de l’interviewé et pas nécessairement celui de CGTN.)

La province du Hunan, en Chine, accueillera du 29 juin au 02 juillet 2023 la troisième Exposition économique et commerciale sino-africaine. Le Tchad, pays d’Afrique Centrale, à l’instar des autres pays d’Afrique, sera à ce grand rendez-vous de l’offre et de la demande. Pays à potentialité énorme en matière agricole, minière, pastorale et autres, il se mobilise à la taille de l’événement pour marquer sa participation. Pour en savoir plus, le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat, Ali Adji Mahamat Seid, a accordé une interview afin de déballer les enjeux de cette exposition commerciale.

(Interview réalisée par : Salahadine Mahamat Sabour, journaliste à l’Agence Tchadienne de Presse et d’Edition)

Source: https://francais.cgtn.com/

