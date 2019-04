Cet avis n’a pas non plus été partagé par la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.«Je ne dirais pas que le Président de la République est isolé puisqu’il a avec lui des conseillers, un gouvernement, des ministres, la majorité présidentielle, une centaine de parlementaires qui le soutiennent et puis un mouvement, La République en marche, qui a des alliés […]. Il n’est pas dans la solitude», a-t-elle déclaré le 31 mars sur le plateau de BFM TV.

Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, la ministre chargée des Affaires européennes Nathalie Loiseau et le secrétaire d’État chargé du Numérique Mounir Mahjoubi ont quitté leurs postes, a annoncé le 27 mars l’Élysée. Nathalie Loiseau a pris la tête de la liste LREM pour les européennes de mai et Benjamin Griveaux comme Mounir Mahjoubi briguent tous deux l’investiture LREM pour les municipales de 2020 à Paris.

Au total, dix membres du gouvernement ont quitté leurs fonctions depuis le début du quinquennat, une concentration de départs inédite en début de mandat. Parmi eux, on compte trois ministres d’État, François Bayrou, Nicolas Hulot et Gérard Collomb.