Les grandes lignes de la visite des leaders africains dans la capitale russe, dans le cadre de leur initiative de paix, sont en train d’être finalisées, a déclaré la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Le volet ukrainien de la visite est prêt.

Naledi Pandor, cheffe de la diplomatie sud-africaine, a fait le point sur les préparatifs de la mission de paix africaine, attendue en Ukraine et en Russie ce mois-ci.

“Nous avons déjà les grandes lignes du programme concernant la partie ukrainienne de la visite, nous finalisons le volet russe”, a-t-elle indiqué à l’agence SAnews, ajoutant que toutes les personnes concernées “travaillent dur” pour mettre en œuvre la mission.

Selon elle, les chefs d’État africains se rendront en Ukraine par train depuis la Pologne. “Nous devons assurer que ce voyage soit le plus confortable et le plus sûr pour les sept chefs d’État africains”, a-t-elle déclaré.

