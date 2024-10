Alors que la course à la Maison Blanche se poursuit pour Kamala Harris et Donald Trump, l’ancien président des Etats-Unis tente de séduire la jeune génération à coups de célébrités. Le rappeur 50 Cent a d’ailleurs révélé avoir refusé une offre de 3 millions de dollars pour se produire lors du rassemblement controversé du Républicain ayant eu lieu ce dimanche à New York.

Tout homme a son prix. Mais pour le rappeur américain 50 Cent, un chèque de 3 millions de dollars n’est visiblement pas suffisant. Lors d’une interview donnée ce mardi à l’émission «The Breakfast Club», le producteur de musique révèle avoir refusé cette coquette somme pour participer au rassemblement organisé par Donald Trump, dimanche dernier au Madison Square Garden. Un grand meeting de campagne en plein coeur de New York, et qui a vu se rassembler environ 20.000 fans de l’ancien président.

«J’ai peur de la politique»

Durant cette interview diffusée à la radio, l’animateur DJ Envy lui a parlé d’une rumeur selon laquelle 50 Cent aurait été invité à interpréter son tube «Many Men» lors de la Convention nationale républicaine organisée en juillet dernier. Le rappeur américain a répondu par l’affirmative, et a évoqué un chèque de 3 millions de dollars, pour une prestation donnée au choix cet été ou au rassemblement ayant eu lieu dimanche au Madison Square Garden.

«Je ne suis pas allé loin dans la discussion… Je ne leur ai pas parlé de ce genre de choses. J’ai peur de la politique», confie le producteur américain sous les rires. «C’est parce que quand on s’en mêle, peu importe ce que l’on ressent, il y a toujours quelqu’un qui n’est pas d’accord avec nous. Vous comprenez ? Je n’aime rien de tout ça», a-t-il ajouté, comme pour insister sur la distance prise avec la campagne présidentielle.

Un rassemblement controversé

Alors que sa rivale Kamala Harris a récemment joué la carte des popstars comme Beyoncé, Taylor Swift ou Eminem, qui n’ont pas hesité à mouiller la chemise pour soutenir la candidate, Donald Trump, de son côté, fait face à plus de difficultés pour s’afficher avec des célébrités. Lors de son grand meeting organisé ce dimanche, et auquel était convié 50 Cent, le milliardaire s’est entouré de Robert Francis Kennedy Jr, du catcheur Hulk Hogan et de l’humoriste Tony Hinchcliffe.

Ce dernier a d’ailleurs fait polémique et a enchaîné les propos racistes, comparant Porto Rico, dont beaucoup de natifs résident à New York, à «une île flottante d’ordures au milieu de l’océan». L’équipe républicaine s’est alors empressée d’expliquer que cette blague ne reflétait pas «les opinions du président Trump».

L’ancien président s’est également entouré de l’homme le plus riche du monde pour sa campagne électorale. Elon Musk avait d’ailleurs promis d’offrir un million de dollars par jour à l’un des signataires d’une pétition en faveur de Donald Trump.

Par: CNEWS

Commentaires via Facebook :