Décidé à faire la guerre à l’arbitrage espagnol après l’affaire du carton rouge contre l’Espanyol Barcelone, le Real Madrid s’est mis à dos les grandes institutions du football ibérique.

Le Real Madrid n’a toujours pas digéré. En déplacement sur la pelouse de l’Espanyol, les troupes de Carlo Ancelotti ont été surprises, s’inclinant sur le score de 1-0 et permettant notamment à l’Atlético de Madrid de revenir à un petit point au classement de la Liga. Une défaite concédée après l’ouverture du score de Carlos Romero, et cela ne passe toujours pas auprès des Merengues, puisqu’ils estiment que le latéral gauche aurait dû être expulsé après un violent tacle sur Kylian Mbappé. Et depuis dimanche soir, le Real Madrid n’arrête pas ses offensives contre l’arbitrage.

Outre une vidéo publiée sur les médias du club lundi, le club merengue a ensuite publié une longue lettre incendiaire en direction de la Fédération Espagnole, afin de se plaindre de cette action, mais aussi d’un but refusé à Vinicius Jr, et de l’arbitrage dont il est victime de façon générale. «Le scandale suite à ce dernier match, qui a traversé nos frontières, est la confirmation sans équivoque que la compétition est entachée par des décisions arbitrales qui sont impossibles à justifier», expliquait notamment le Real Madrid.

La Ligue et la Fédération répondent au Real Madrid

Forcément, les institutions espagnoles sont montées au créneau. D’abord par Javier Tebas, le président le Liga : « je ne suis pas du tout surpris par la lettre du Real Madrid, car elle ne dit rien d’autre que ce que sa télévision répète depuis un certain temps. Nous sommes nombreux à prôner un changement radical du système arbitral, en nous rapprochant du modèle anglais ou allemand, avec une organisation complètement différente et beaucoup plus de transparence. Ce qui est vraiment frappant, c’est que lorsque nous avons débattu et même voté pour ce changement, le Real Madrid a été tiède et n’a proposé aucune solution », a-t-il pesté dans un communiqué.

Les médias locaux, à l’image de Marca et AS, ont tous les deux évoqué le mot “guerre” pour dénoncer la situation actuelle. Car, sans nommer le Real Madrid, la RFEF a publié un long communiqué en « regrettant profondément le ton et la gravité des accusations qui mettent en cause l’intégrité des organes arbitraux et le fonctionnement de la compétition dans son ensemble (…) Cela ne peut pas conduire à des accusations généralisées qui remettent en cause son intégrité, car cela affecte non seulement les arbitres eux-mêmes, mais érode également la crédibilité du football. Il est important de réfléchir aux conséquences de ce type de remise en cause systématique de l’arbitrage ».

SOURCE: https://www.footmercato.net/

