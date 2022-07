Il est possible que certains d’entre eux rejoignent le syndicat très prochainement..

L’Arabie saoudite, l’Égypte et la Turquie envisagent de rejoindre les BRICS. Cela a été dit à Izvestia par la présidente du forum international des BRICS, Purnima Anand, qui a noté que la discussion et une éventuelle décision concernant certains des États pourraient être prises lors du prochain sommet de l’association, qui se tiendra en 2023. Pavel Knyazev, représentant de la Russie auprès des BRICS, a déclaré à Izvestia que la Fédération de Russie se félicitait de l’intérêt manifesté par les pays de l’association, mais qu’elle devait encore élaborer des critères précis pour l’entrée de nouveaux membres. Selon les experts interrogés par Izvestia, l’Arabie saoudite, l’Égypte et la Turquie sont des candidats potentiellement prometteurs, mais le processus de leur adhésion ne sera pas rapide.

Candidature au succès

Les BRICS attendent de nouveaux membres : outre l’Argentine et l’Iran, l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Égypte s’apprêtent également à demander à rejoindre l’organisation, c’est ce qu’a déclaré à Izvestia une source de haut rang familière avec le processus. Il a déclaré que le prince héritier Mohammed bin Salman d’Arabie saoudite (KSA) est « sérieusement engagé à rejoindre les BRICS ». L’interlocuteur a précisé que la question a été soulevée, entre autres, lors de la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Riyad les 1er et 2 juin.

« La Russie a soutenu les aspirations de l’Arabie saoudite à rejoindre l’organisation. Outre l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Égypte ont également exprimé leur intérêt pour les BRICS ; elles étudient la possibilité de les rejoindre depuis plusieurs années. Mais leur adhésion n’a pas été discutée lors du sommet de Pékin ; en revanche, l’adhésion de l’Arabie saoudite a été sérieusement évoquée. Les membres de l’alliance recherchent une solution diplomatique », a déclaré une source bien informée.

L’information sur l’admission éventuelle des nouveaux pays a été confirmée par Purnima Anand, présidente du Forum international des BRICS. Elle a déclaré que lors du 14ème sommet des dirigeants des BRICS, qui s’est tenu à Pékin dans un format virtuel du 23 au 24 juin, cette question a été discutée par la Chine, la Russie et l’Inde.

« Tous ces pays ont manifesté leur intérêt pour l’adhésion et se préparent à déposer une demande d’adhésion. Je pense qu’il s’agit d’une bonne étape, car l’expansion est toujours perçue de manière positive. Elle va clairement accroître l’influence des BRICS dans le monde », a déclaré Purnima Anand.

La Turquie, l’Égypte et l’Arabie saoudite ne devraient pas tarder à se joindre à la fusion, a déclaré le diplomate, car ces pays sont « déjà dans le processus ». Il est peu probable que l’adhésion de ces États se fasse d’un seul coup. La discussion et la décision éventuelle sur l’adhésion de certains des cinq – Iran, Argentine, Arabie saoudite, Égypte et Turquie – peuvent être attendues lors du prochain sommet de l’union, qui se tiendra en Afrique du Sud en 2023, a expliqué l’interviewé à Izvestia. Il n’y a pas de date exacte pour le sommet.

« J’espère que l’adhésion des pays du BRICS se fera très rapidement, car maintenant tous les représentants du noyau de l’association sont intéressés par l’expansion. Cela se fera donc très bientôt », a assuré le politicien.

Elle a également ajouté qu’après la crise ukrainienne, il y a eu une véritable manifestation de la force des BRICS. « Et il y a une chance que l’union puisse travailler à la création d’un nouvel ordre mondial : augmenter le partage des ressources, développer l’aviation, les routes commerciales et financières pour les nouvelles réalités mondiales », a précisé la responsable du forum international des BRICS.

Du sang frais

Le sommet en ligne du groupe présidé par la Chine les 23 et 24 juin a accueilli plus d’invités que jamais. En plus des cinq pays participants, il y avait 13 autres États. Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré dans un discours que les États membres devraient accélérer le processus d’inclusion de nouveaux membres partageant les mêmes idées dans l’association. « Naturellement, les nouveaux membres vont insuffler un sang neuf à la coopération des BRICS, cela va renforcer sa représentation et sa crédibilité », a déclaré le président Xi.

Après le sommet, il a été rapporté que l’Argentine et l’Iran avaient demandé à rejoindre l’organisation. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré Maria Zakharova le 27 juin. Pour sa part, le président argentin Alberto Fernandez a annoncé que son pays cherchait à rejoindre les BRICS, car cette coalition « représente 42% de la population mondiale et 24% du PIB mondial ». Le ministre iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré que l’adhésion de l’Iran à cette coalition apporterait des « avantages supplémentaires » à toutes les parties.

Avec l’arrivée de nouveaux membres au sein des BRICS, son influence économique va surtout s’accroître. Selon la Banque mondiale, le PIB de la Turquie en 2021 était de 815 milliards de dollars, celui de l’Arabie saoudite de 833,5 milliards de dollars, celui de l’Égypte de 404,1 milliards de dollars, celui de l’Argentine de 491,4 milliards de dollars et celui de l’Iran de 231,5 milliards de dollars pour 2020.

Le ministère russe des affaires étrangères a confirmé à Izvestia que lors du dernier sommet, il a été décidé de commencer à discuter du processus d’expansion des BRICS.

« Lors du sommet, il a été décidé de commencer à discuter des modalités, des principes et des critères du processus d’élargissement. Une fois qu’il y aura un consensus sur ces questions, tous les 5 participants devront décider quand commencer à discuter des candidats potentiels », a déclaré à Izvestia Pavel Knyazev, directeur adjoint du département de planification de la politique étrangère du ministère russe des Affaires étrangères et représentant de la Russie auprès des BRICS.

Interrogé sur l’adhésion potentielle de la Turquie, de l’Égypte et de l’Arabie saoudite, le diplomate a déclaré : « La Russie salue l’intérêt de tous les États ».

« Pour l’instant, nous connaissons l’intérêt déclaré d’un certain nombre de pays, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Tout dépendra du moment où l’intérêt sera officiellement déclaré et où nous parviendrons à un consensus sur les critères », a ajouté Pavel Knyazev.

Selon lui, il n’y a pas encore de critères d’adhésion, il serait donc incorrect de parler d’un éventuel calendrier pour que même l’Argentine et l’Iran rejoignent les BRICS, qui ont déjà posé leur candidature. « Nous sommes déterminés à renforcer et consolider davantage les BRICS, ainsi qu’à développer son cercle externe d’amis », a conclu le diplomate.

Il est important de ne pas se tromper

La communauté des experts estime que la Turquie, l’Égypte et l’Arabie saoudite sont des candidats potentiellement prometteurs.

« La Turquie est membre du G20, et l’Égypte est membre de la Nouvelle banque de développement (la NDB est une institution financière internationale créée par les BRICS – Izvestia). Il existe un certain nombre de raisons d’envisager les candidatures de ces pays s’ils suivent l’Argentine et l’Iran », a déclaré à Izvestia Yaroslav Lisovolik, directeur de programme du Valdai International Discussion Club et membre du Russian International Affairs Council.

L’expert a rappelé que la Turquie a déjà soumis une demande d’adhésion aux BRICS en 2018 (le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé cette intention aux médias après le sommet de Johannesburg). – Izvestia). Selon Yaroslav Lisovolik, à l’époque, les pays BRICS pensaient plutôt que le format BRICS+ (intégration de l’organisation avec des associations régionales) serait une voie plus appropriée pour le développement de l’organisation. « Toutefois, l’option de pays rejoignant le noyau des BRICS prend maintenant de l’ampleur », a déclaré l’expert.

Il a également ajouté qu’avec l’accumulation des demandes et des candidatures, il est important de se concerter sur les critères d’adhésion.

« L’un des principaux critères d’adhésion est le leadership du pays en développement candidat dans sa région et son groupement d’intégration régionale, puisque l’une des tendances de développement des BRICS est le renforcement de la coopération avec les institutions de développement régional. L’Égypte et la Turquie sont tout à fait appropriées selon ces critères », a noté M. Lisovolik.

Selon lui, ce critère permettrait de rationaliser le processus de sélection. Si chaque région des BRICS est représentée par un acteur clé, le facteur des questions nationales sera moins présent dans les processus de coordination de la politique économique du noyau des BRICS, a expliqué le directeur du programme du Valdai Club.

« Étant donné que l’un des objectifs des BRICS est de s’élargir en incluant des pays d’autres régions du monde en développement, la Turquie et l’Arabie saoudite pourraient répondre à ce critère, puisque la région du Moyen-Orient n’est pas encore représentée au sein des BRICS. On peut en dire autant des pays de l’ANASE. L’Indonésie pourrait représenter leurs intérêts au sein des BRICS », a déclaré l’expert.

Toutefois, selon M. Lisovolik, il n’est pas nécessaire de se précipiter dans l’expansion, car ce processus déterminera la trajectoire du développement de l’association à long terme. « Il est important de ne pas se tromper. Ces critères devraient être élaborés en tenant compte de la manière dont ils affecteront les autres initiatives des BRICS. Ce n’est guère qu’une question de semaines ou de mois, mais d’ici quelques années, nous pourrons réellement voir quelques ajouts dans les rangs du noyau des BRICS », a conclu l’expert.

Le politologue turc Kerim Has estime qu’à court terme, Istanbul ne sera certainement pas en mesure de rejoindre les rangs des BRICS.

« La Turquie traverse actuellement l’une des crises économiques et politiques les plus difficiles de son histoire. Une économie en déclin n’est pas une économie en croissance. Pour la huitième année consécutive, le PIB par habitant a diminué. En 2013, le chiffre était de 13 000 dollars, et aujourd’hui il est inférieur à 6 000 dollars. La Turquie a peut-être l’intention de rejoindre les BRICS, mais en réalité, c’est impossible dans les années à venir », estime l’expert.

Par Maria Vasilyeva et Elnar Baynazarov.

source : Iz.ru

traduction Avic pour Réseau International

