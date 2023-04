Les mensonges de Biden sur l’Ukraine pointés par un colonel US à la retraite

“Les déclarations publiques du Président Joe Biden sur la guerre en Ukraine sonnent creux à la lumière des documents de renseignement récemment divulgués. Le Congrès et le peuple américain doivent exiger la responsabilité, la vérité et non plus des mensonges avant que nous ne soyons entraînés dans une autre guerre ou quelque chose de bien pire”, avance le militaire.