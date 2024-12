Les vraies raisons géopolitiques de l’effondrement du régime syrien

En 2024, le régime Assad—autrefois perçu comme une pierre angulaire inébranlable de l’autocratie régionale—s’était effondré avec une rapidité déconcertante. Ce qui avait commencé comme une simple reconnaissance rebelle à Homs s’est transformée en une avancée fulgurante vers Damas. Pour les décideurs politiques cherchant à comprendre ce bouleversement dramatique, la chute d’Assad n’est pas seulement une histoire de brutalité ou de mauvaise gestion économique. Le régime syrien s’est effondré en raison d’une mauvaise anticipation géopolitique.

La rapidité de la chute d’Assad démontre la fragilité des régimes reposant sur un soutien externe et une coercition interne. Les décideurs doivent reconnaître les limites des alliances par procuration et l’imprévisibilité des dynamiques régionales.

En ne saisissant pas les bouleversements provoqués par les guerres en Ukraine et à Gaza, et en ignorant les ressources déclinantes de ses alliés, le régime d’Assad s’est efffondré sous le poids de son propre orgueil et de ses erreurs de calcul. Au cœur de cet effondrement se trouve une conspiration obscure et inaboutie impliquant Ron Dermer, Israël, les Émirats arabes unis et un soutien tacite de la Russie — une opportunité manquée qui a scellé le sort d’Assad.

Une lecture géopolitique déficiente

Déclin économique et isolement régional : l’emprise d’Assad sur la Syrie était déjà en train de s’effriter en 2022 et 2023. Avec des revenus pétroliers en chute libre, une inflation galopante et l’absence d’aide pour la reconstruction, le régime dépendait fortement du soutien de la Russie et de l’Iran. Pourtant, la guerre en Ukraine a épuisé les ressources russes, et l’économie iranienne, affaiblie par les sanctions et les guerres du Yémen au Liban, était sous pression.

Malgré l’insistance de Téhéran, Assad a refusé de s’engager sérieusement avec Erdoğan pour résoudre la crise des réfugiés. À la place, Assad a joué un jeu dangereux, comme un marchand damascène marchandant, cherchant les meilleurs accords avec les Émirats arabes unis et Israël via des négociations discrètes orchestrées par Ron Dermer.

En raison d’une mauvaise lecture géopolitique, Assad n’a pas saisi les implications du conflit en Ukraine, de la guerre de Gaza et de la surestimation des capacités du Hezbollah. Lorsque le Hezbollah a mal calculé son entrée dans la guerre de Gaza, il a affaibli sa présence en Syrie. Les frappes israéliennes sur les convois iraniens en Syrie et en Irak ont ​​encore perturbé les chaînes d’approvisionnement d’Assad, rendant ses forces vulnérables.

2024 : L’effondrement éclair

Pendant plus de deux ans, les pourparlers médiés par l’Iran entre Assad et Erdoğan ont échoué, laissant la crise des réfugiés non résolue. Le refus d’Assad de faire des compromis aliéné Téhéran et Ankara. Pendant ce temps, le Hezbollah a vu sa direction décapitée par des frappes de précision à Beyrouth et une guerre sanglante au sud qui a coûté la vie à 3 600 de ses combattants, forçant un regroupement et un retrait partiel de ses forces en Syrie.

Après une progression facile à Alep, ce qui avait commencé comme une reconnaissance rebelle à Homs s’est transformée en une offensive à grande échelle après qu’ils ont réalisé la faiblesse des 1 300 défenseurs pro-iraniens. Avec une armée régulière démoralisée et l’absence de combattants étrangers, les rebelles ont avancé à une vitesse fulgurante. En une semaine, Alep et Homs sont tombées. Prenant conscience de la vulnérabilité du régime, les rebelles ont poussé vers le sud. Damas, initialement exclue de leurs plans offensifs, est tombé presque par accident—un retournement de situation qui a surpris Erdoğan et les rebelles eux-mêmes, les laissant face à un succès catastrophique.«

Ron Dermer, l’opportunité manquée

Alors que le régime vacillait, une autre voie avait été proposée. Ron Dermer, l’ambassadeur israélien devenu le ministre des Affaires stratégiques, a tenté de négocier un accord entre le clan Assad, les Émirats arabes unis et Israël. Ce plan, approuvé tacitement par la Russie, impliquait que la Syrie tourne le dos à l’Iran en échange d’incitations économiques et d’une réduction de son isolement international.

Cependant, l’indécision de Washington et l’hésitation d’Assad à s’engager ont fait échouer le plan, laissant Assad isolé au moment le plus critique. Cet échec a accumulé les soupçons iraniens à l’égard d’Assad, notamment l’enthousiasme de Téhéran pour le secourir une fois de plus.

Erdogan, le grand gagnant

La Turquie. Erdoğan a émergé comme un bénéficiaire clé, gagnant en influence sur le nord de la Syrie et résolvant la crise des réfugiés à ses conditions. Les groupes rebelles comme Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) ont profité du vide laissé par Assad.

La Russie . La perte de l’accès à la Méditerranée représente un coup stratégique majeur pour Poutine, affaiblissant son influence régionale et en Afrique.

L’Iran : La perte de la ligne de communication dépendante de Téhéran à Beyrouth est un coup dur à sa stratégie régionale.

Le Hezbollah : Surmené et affaibli, sa présence en Syrie est devenue intenable.

Israël : Les erreurs de calcul ont conduit à des incertitudes, notamment l’accord de cessez-le-feu au Liban (négocié par Hochstein) qui n’aurait pas été conclu si la chute imminente d’Assad avait été connue.

L’administration Biden : La lutte avec Erdoğan sur les questions kurdes a révélé une stratégie désordonnée dans un Moyen-Orient en mutation rapide.

Une Syrie fragmentée

Le paysage post-Assad reste profondément incertain. Les factions concurrentes – groupes rebelles, Kurdes, vestiges du régime et acteurs internationaux – se disputent le contrôle. La stabilisation de la Syrie ou son basculement dans le chaos dépendra de l’implication des puissances extérieures comme les États-Unis, Israël, les Émirats arabes unis, la Russie et l’Iran.

L’incapacité d’Assad à lire les vents géopolitiques lui a été fatale. Il a sous-estimé l’impact de la guerre en Ukraine sur la Russie et l’évolution stratégique de l’Iran. Son refus de collaborer avec Erdoğan a aliéné un allié potentiel et assuré son isolement.

La chute du régime Assad marque la fin d’une ère dans la politique syrienne et moyen-orientale et le début potentiel d’un effet domino de fragmentation. Pendant des décennies, Assad incarnait un modèle de résilience autocratique. Cependant, son effondrement rappelle brutalement que même les régimes les plus enracinés peuvent s’effondrer sous le poids de mauvaises décisions et de marées géopolitiques changeantes. Reste à savoir si l’avenir de la Syrie sera façonné par la réconciliation et la reconstruction ou par un conflit renouvelé et le chaos.

Source: https://mondafrique.com/

