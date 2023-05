Les accusations du Président ukrainien visant l’Iran font partie d’un spectacle politique dont le but est d’attirer davantage d’armes occidentales, selon le porte-parole de la diplomatie iranienne. “Cela est fait dans le but d’attirer autant d’armes et d’aide financière des pays occidentaux que possible”.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Nasser Kanani a admonesté Volodymyr Zelensky pour ses propos sur les liens entre Téhéran et Moscou.

M.Zelensky avait précédemment reproché à l’Iran d’être complice du “terrorisme russe” et d’un État “personnifiant le mal”.

Le but réel de Zelensky

“La répétition de fausses allégations du Président ukrainien contre la République islamique d’Iran est en harmonie avec la propagande et la guerre médiatique de l’axe anti-iranien dirigées contre le gouvernement et le peuple iraniens. Cela est fait dans le but d’attirer autant d’armes et d’aide financière des pays occidentaux que possible”, a déclaré M.Kanani cité par l’agence ISNA.

Il a ajouté que les déclarations du Président ukrainien visaient également à organiser “un spectacle politique” et à détourner l’opinion publique par des accusations sans fondement et sans valeur concernant le peuple iranien.

Des accusations infondées

Auparavant Téhéran avait été menacé par le chef du renseignement ukrainien Kirill Boudanov. Ce dernier avait affirmé que Kiev aurait pu mener une opération en Iran pour détruire une entreprise produisant des drones.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait précédemment signalé dans un entretien à Sputnik que les affirmations de l’Occident sur les livraisons de drones iraniens à la Russie qui auraient eu lieu restaient sans preuves.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

