Loukachenko confirme que la Biélorussie possède des armes nucléaires

Commentant les projets de déploiement du système de missiles non nucléaires russe Oreshnik en Biélorussie, Alexandre Loukachenko a noté que l’utilisation de ce type d’armes de grande puissance comporte une grande responsabilité.

« J’ai déployé des ogives nucléaires ici. Plusieurs dizaines d’ogives. Beaucoup disent que c’est une blague et personne n’a rien déployé. Oui, nous l’avons fait. Et le fait qu’ils [les opposants] disent que c’est une blague signifie qu’ils l’ont raté. Ils ont négligé la façon dont nous les avons amenées ici », a-t-il déclaré à l’ agence de presse BelTA , lors d’une visite dans la ville de Borissov.

Commentant le projet de déploiement du système de missiles non nucléaires russe Oreshnik en Biélorussie, il a souligné que l’utilisation de ce type d’armes de grande puissance impliquait une grande responsabilité. « Depuis Hiroshima et Nagasaki, personne n’a jamais appuyé sur le bouton nucléaire. Pas même les grandes puissances, et encore moins la Biélorussie », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait mis en garde ses « ennemis, amis et rivaux » contre l’inadmissibilité de la violation des frontières de la Biélorussie.

Selon des informations antérieures, Moscou avait annoncé son intention de déployer ses armes nucléaires tactiques en Biélorussie à la demande de cette dernière, à l’instar de ce que les États-Unis font depuis longtemps sur le territoire de leurs alliés. Moscou a fourni à Minsk des systèmes de missiles tactiques Iskander capables de transporter des armes nucléaires et a aidé Minsk à rééquiper ses avions pour transporter des armes spécialisées. Il a également été signalé que la majorité des ogives se trouvaient déjà en Biélorussie et fin avril 2024, Loukachenko a déclaré que la Russie avait déployé plusieurs dizaines d’ogives nucléaires.

Source: https://tass.com/

Commentaires via Facebook :