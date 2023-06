Ce plan comporte des mesures de lutte contre les trafics, de meilleure gestion des frontières, ainsi qu’en matière de procédures de retour et de voies légales, en travaillant tout au long des itinéraires. Le Maroc, le Sénégal, la Mauritanie et la Gambie seront soutenus pour prévenir les départs irréguliers, a indiqué la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson.

Le plan vise aussi à renforcer les mesures de recherche et de sauvetage et à lier la réintégration des rapatriés volontaires aux investissements des États membres et des entreprises européennes dans les pays d’origine et de transit, notamment pour favoriser la création d’emplois et le développement des compétences.