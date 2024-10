Macky Sall démissionne de son poste d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète

– L’ancien président sénégalais a été désigné tête de liste de la coalition de l’opposition Takku Wallu Sénégal pour les législatives anticipées du 17 novembre

L’ancien président sénégalais, Macky Sall a démissionné de son poste d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, dans une lettre adressée au président français Emmanuel Macron, a annoncé dimanche l’Agence de presse sénégalaise (APS / Officielle).

Cette démission survient quelques jours après que Sall a été désigné tête de liste de la coalition de l’opposition Takku Wallu Sénégal pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain.

“Comme vous le savez probablement, les circonstances de la vie politique sénégalaise, suite à la dissolution de l’Assemblée nationale, m’ont amené à être investi tête de liste de la coalition Takku Wallu Senegal pour les élections législatives prévues le 17 novembre 2024”, a écrit Macky Sall dans sa lettre en date du 04 octobre courant, adressée à Macron et relayée par l’APS.

Et de poursuivre : “Dans ces conditions, et pour éviter tout risque d’incompatibilité et de conflit d’intérêt, je voudrais porter à votre aimable attention que j’ai décidé de me mettre en retrait par rapport à mes activités d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète à compter du 9 octobre, après le sommet de Hambourg sur la durabilité pour lequel j’avais déjà pris des engagements”.

A la fin de son second mandat à la tête du Sénégal au mois d’avril dernier, Sall a pris fonction en qualité d’Envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète ; poste que lui avait proposé le président Emmanuel Macron.

Source: https://www.aa.com.tr/fr/

Commentaires via Facebook :